Jahresabschlusskonzert mit Gänsehautgefühl

gn Nordhorn. Schon seit etwa 15 Jahren laden Sparkasse und Musikschule zu einem Konzert ein, mit dem die Musikschule ihr umfangreiches Veranstaltungsjahr beendet. Das Programm gab dabei im bis auf den letzten Platz voll besetzten Foyer einen gelungenen Einblick in das vielseitige Repertoire der Musikschulensembles. Neben stimmungsvollen Weihnachtsliedern wie „Jingles Bells“ und „Adeste Fideles“ – überzeugend dargeboten vom Bläserensemble unter der Leitung von Ivo Weijmans – präsentierten die Musikschullehrer und ihre Schüler auch Stücke, mit denen sie in den vergangenen Monaten bereits das Publikum begeistert hatten. So bot das Akkordeon-Orchester zur Freude vieler Zuhörer Melodien aus der TV-Serie „Game of Thrones“.

Bildergalerie Konzert Musikschule Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp

Das Grafschafter Kammerorchester unter Leitung von Hilmar Sundermann stimmte mit Werken von Gustav Holst und Wolfgang Amadeus Mozart Klassisches an, während es mit dem Percussion-Ensemble „Schlag-ART-I.G.“ unter der Leitung von Ivo Weijmans und dem coolen Song „Broken Chains“ bluesig wurde.

Gekonnt präsentierte Sigrid Swart ihr stimmliches Talent. Begleitet von Olga Stikel am Klavier lieferte sie eine beeindruckende „Arie der Olympia“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ ab. Als Publikumsliebling erwies sich der Jugendchor, ebenfalls unter der Leitung von Olga Stikel. Ob mit dem adventlichen Choral „Es kommt ein Schiff geladen“ oder modernen Stücken wie „Freedom“ aus dem Film „Django unchained“ mit den mitreißenden Soloparts von Katharina Munk und Niklas Roling: Das Publikum war schlichtweg begeistert.

In kleinerer Besetzung sorgten acht jungen Sängerinnen und Sänger mit ihrer leidenschaftlich vorgetragenen Version von Leonard Cohens Song „Halleluja“ für weihnachtliche Vorfreude mit Gänsehautfeeling bei den Zuhörern – und sie wurden dafür verdient mit viel anerkennendem Applaus geehrt. Man darf schon jetzt gespannt auf die kommenden Auftritte dieses vielversprechenden Musikschulensembles sein. Mit „The Polar Express“ beendete schließlich das Blasorchester unter Leitung von Ivo Weijmans das Jahresabschlusskonzert und ließ ein sichtlich begeistertes Publikum zurück, das sich sicherlich schon jetzt auf die vielen abwechslungsreichen Konzerte der Musikschule 2017 freut.