Jan Haarhues erhält Künstlerpreis „Fidelio“

gn Nordhorn. Jan Haarhues ist der diesjährige Preisträger des „Fidelio“, des Wanderpreises zum Internationalen Straßenkulturfest Nordhorn. Im Rahmen der Varietégala am vergangenen Sonnabend überreichte der künstlerische Festivalleiter Heinz Siemering dem 19-Jährigen im Beisein der städtischen Kulturreferentin Kerstin Spanke die kleine, schelmisch grinsende Bronzeskulptur aus dem Hause Duhn.

Der „Fidelio“-Preis

Der Wanderpreis „Fidelio“ ist seit Jahren eine lieb gewonnene Tradition beim Internationalen Straßenkulturfest. Die Skulptur wird an Personen oder Einrichtungen verliehen, die sich außerordentlich für die Veranstaltung eingesetzt haben.

In diesem Jahr fiel die Wahl auf Jan Haarhues, der sich seit rund sechs Jahren als ehrenamtlicher Helfer im Bereich der Technik des Festes engagiert. Trotz seines jungen Alters ist Haarhues bereits ein alter Hase im Heer der engagierten ehrenamtlichen Helfer.

„Mit 13 Jahren hat er das erste Mal die Seiltänzerin Roxana bei ihrer Nummer technisch betreut“, erinnert sich Siemering. „Seitdem ist er mit ganz viel Begeisterung und Einsatz dabei und hat sich zu einem wichtigen Unterstützer hinter der Bühne gemausert.“

Technische Betreuung

Inzwischen kümmert Haarhues sich am Festival-Wochenende um die technische Betreuung mehrerer Bühnen in der Innenstadt, auf denen im Rahmen von „umsonst und draußen“ zahlreiche Magier, Artisten und Comedians das Publikum begeistern. Doch auch schon lange, bevor es in der Innenstadt so richtig losgeht, ist der Auszubildende zur Fachkraft für Metall für das Fest aktiv. Erneut hat er sich in diesem Jahr eigens eine Woche Urlaub genommen, um sich wieder im Wohnwagen auf dem Neumarkt einzuquartieren. Dort organisiert er mit anderen Helfern den technischen Aufbau für und rund um die großen Gala-Abende im Zirkuszelt, bevor er dann am Sonnabend und Sonntag wieder an einer der Bühnen in der Innenstadt zu finden ist.

Da werden Kabel verlegt, Scheinwerfer aufgehängt, Mischpulte angeschlossen und vieles mehr, und zwar in sehr kurzer Zeit. Von den anderen Helfern wird vor allem Haarhues‘ große Umsichtigkeit gerühmt. Diese verhinderte schon so manches Unglück, lange bevor es entstehen konnte. „Jan ist ein ganz aufmerksamer Mensch, das rettet einen auch mal, wenn man im Wohnwagen einen Topf auf dem Herd vergessen hat“, weiß Siemering mit einem verschmitzten Grinsen aus eigener Erfahrung zu berichten.

Fidelio hart erarbeitet

Auch Kerstin Spanke kann über den hilfsbereiten jungen Mann nur Gutes berichten: „Es ist wirklich beeindruckend, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft für das Fest Jan hier unterwegs ist“, sagt die Kulturreferentin. „Das ist angesichts des überall beklagten Wegfalls von ehrenamtlich tätigen Jugendlichen wirklich bemerkenswert. Den Fidelio hat er sich damit wirklich hart erarbeitet und voll verdient.“

Haarhues selbst mag so viel Lob gar nicht hören. „Ach, ich mach das einfach, weil es mir jedes Jahr unglaublich viel Spaß macht“, erzählt er ganz bescheiden. „Das Team des Straßenkulturfestes, egal ob Organisatoren, Helfer oder Künstler, ist eine ganz tolle, familiäre Mannschaft. Ich freue mich, jedes Jahr aufs Neue dabei zu sein.“ Einen Lieblingskünstler hat er daher auch nicht: „Jede neue Gala ist einfach immer wieder die schönste Gala.“