Jannes Göhlfennen ist erneut der Favorit

Isterberg. In der großen Reithalle des RFV Isterberg wird von Donnerstag bis Sonntag das große Springturnier veranstaltet. „In jeder Springprüfung der Klasse S haben wir zwischen 60 und 100 Startplatzreservierungen. Die Sportstätten, das Fachpublikum, das Ambiente und eine hoch qualifizierte Turniermannschaft sorgen wohl Jahr für Jahr für einen Ansturm auf unser Reitturnier“, zeigte sich Wilhelm Schultjan von der Turnierleitung stolz über so viel Zuspruch.

Ganz im Zeichen der jungen Pferde steht der erste Turniertag. Er ist für die Aufbauprüfungen der jungen Springer vorbehalten. Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M sind hier im Programm. Das erste der insgesamt vier schweren Springen beginnt am Freitag. Um 16.45 Uhr geht der erste Starter dieser als Zeitspringprüfung Klasse S* ausgeschriebenen Prüfung in den Parcours. Zur Zwei-Sterne-Prüfung der S-Klasse am Sonnabendabend haben sich 60 Teilnehmer angemeldet. In der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S* am Sonntagmorgen (10.30 Uhr) sogar 100 Starter. Der Große Preis von Isterberg, eine Springprüfung der Klasse S**, wird am Sonntagnachmittag um 15 Uhr durch ein Stechen entschieden.

Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr findet in diesem Jahr auch das Finale um den Grafschafter Volksbank-Cup in Isterberg statt. Nach den Qualifikationen in Emlichheim, Samern, Gildehaus-Bentheim, Schüttorf und Nordhorn dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Finalspringen freuen. Favorit in diesem Springen ist der Isterberger Jannes Göhlfennen, der vier der fünf Qualifikationen für sich entschied. Nur in Schüttorf musste er sich seiner Vereinskollegin Inga Niehaus geschlagen geben. Ein Isterberger Sieg scheint hier vorprogrammiert zu sein. Die Organisatoren platzierten diesen Programm-Höhepunkt unmittelbar vor dem Großen Preis um 13.30 Uhr.

Nicht nur das großzügige Preisgeld, auch die erstklassigen Rahmenbedingungen haben wieder einen Ansturm auf das Turnier in der Obergrafschaft ausgelöst. Alles, was Rang und Namen im Springsport hat, geht hier an den Start. Allen voran der Vorjahressieger Hendrik Dowe. Aber auch die weitere Liste der Teilnehmer liest sich gut: Hendrik Zurich, Sören Petersen, Iver Börnsen, Erik ten Kate, Rolf Moormann, Frederick Troschke, Imke und Adolfo Pacheco Hans-Torben Rüder, Jan Wernke, oder die international renommierten Turnierställe Böckmann, Beerbaum, Schockemöhle, Sprehe, Tebbel, Schroeder, Dubbledam und Bruggink (alle Niederlande) verleihen dem Isterberger Turnier internationales Flair. Kein einfaches Unterfangen für die Grafschafter Springelite um Isabel und Michael Heckmann, Kathrin Krage, Julia Borghorst, Frank Boerhof, Imke Sundag und Kathrin Stolmeijer und Arne Gravemeier.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Aktuelle Ergebnisse im Internet unter www.hehemann-ts.de.

