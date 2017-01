Jeder Fünfte hält „Lügenpresse“-Vorwurf für berechtigt

dpa Köln. Jeder fünfte Deutsche hält den Begriff „Lügenpresse“ im Zusammenhang mit Medien für richtig. Dreiviertel sehen das dagegen nicht so. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien von infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr davor, als die Daten zum ersten Mal erhoben wurden, gab es dabei wenig Veränderungen. Die Frage, ob sie die Informationen in deutschen Medien alles in allem für glaubwürdig hielten, bejahen 57 Prozent. Ausdrücklich anderer Ansicht waren 37 Prozent.