Jesco Bühring kehrt zum FC 09 zurück

how Schüttorf. FußballBezirksligist FC Schüttorf 09 treibt seine Planungen für die neue Saison voran: Nur zwei Tage nach der Verpflichtung von Kevin Kamp präsentierten die Teamverantwortlichen mit Jesko Bührung sowie den Zwillingen Mirco und Marcel Strohecker die nächsten Zugänge – und haben damit den Kader für die Spielzeit 2017/18 unabhängig von der Liga bereits weitgehend festgezurrt. Was noch fehlt, sind wenige Zusagen von aktuellen 09-Spielern.

Der 23 Jahre alte Schüttorfer Jesko Bühring kehrt im Sommer nach dann drei Jahren beim FC 47 Leschede zu seinem Heimatverein zurück, für den er in der Landesliga-Saison 2013/14 insgesamt 21 Spiele bestritt. „Schön, dass er zurückkommt“, sagt Trainer Michael Schmidt, der den Stürmer noch aus dem Hinspiel gegen Leschede bestens in Erinnerung hat: „Da hat er stark gespielt. Er wird uns weiterhelfen können.“ In der Vergangenheit hatte der 23-Jährige mit Schulterproblemen zu kämpfen, längst ist er aber wieder topfit, betont Schmidt.

Ebenfalls eine gewisse Vergangenheit beim Schüttorfer Verein haben die aus Lohne stammenden, 18 Jahre alten Zwillinge Mirco und Marcel Strohecker. Die beiden kickten für die U 17 der JSG Obergrafschaft, ehe sie im Sommer 2015 zum FC Eintracht Rheine wechselten und dort unter dem jetzigen 09-Trainer Rainer Sobiech in der A-Jugend spielten. In der laufenden Saison gehören die beiden Talente zum Stamm des Jugend-Westfalenligisten. „Der Übergang zu den Senioren ist grundsätzlich nicht einfach, aber die beiden bringen eine Menge mit“, lobt Sobiech seine früheren Spieler und betont: „Die körperlichen Anforderungen in der Westfalenliga sind hoch, deshalb trauen wir ihnen diesen Übergang schnell zu.“ Beide Zwillinge sind flexibel einsetzbar, zu Hause sind sie aber vor allem defensiv wie offensiv auf den Außenbahnen.

Die vier Zugänge, so hofft das Schüttorfer Trainerteam, sorgen dafür, dass der Kader nächste Saison deutlich flexibler aufgestellt sein wird. „Wir werden dann mit einer überraschenden Aufstellung oder überraschenden Ausrichtung auf dem Platz aufwarten können“, sagt Sobiech. In welcher Liga, steht längst nicht fest: Als Tabellenzweiter in der Bezirksliga haben die 09-Fußballer gute Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. „So weit schauen wir noch nicht“, sagt Sobiech. Der FC 09 startet nach der Winterpause im März mit zwei schweren Spielen beim SV Meppen II und beim Tabellenführer Papenburg. Sobiech: „Wenn wir nach fünf Spielen immer noch weit oben stehen, können wir uns Gedanken über neue Ziele machen.“