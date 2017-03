Sie mussten viele viele kleine Schritte gehen: Adriana Glowacka und Jurijs Smirnow haben durch das Projekt zum Schwerpunktarbeitsmarkt mit Logistik oder Metall (SaLoMe) den Weg in eine feste Beschäftigung gefunden.

Job in der Grafschaft: So schaffen’s Migranten

gn Nordhorn/Gildehaus. Das durch den Europäischen Sozialfonds mitfinanzierte Projekt SaLoMe wird unter Federführung des Grafschafter Jobcenters in Kooperation zwischen der Deula und dem Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) des Handwerks in Nordhorn geführt. Während die Teilnehmer bei der Deula im Modul „Innerbetrieblicher Transport“ im Bereich der Logistik geschult wurden, erhielten sie beim BTZ eine Einweisung in die „Grundlagen beim Metallbau“.

Die Polin Adriana Glowacka und der Lette Jurijs Smirnow sind zwei von insgesamt 40 Teilnehmern aus zwölf Nationen, die in diesem zwölf Monate laufenden Projekt qualifiziert wurden. Pflicht ist hierbei ein vierteljähriges betriebliches Praktikum. Und hierbei hat die junge Polin ihren jetzigen Arbeitgeber, die Timmer ETS GmbH aus Nordhorn, kennengelernt. „Adriana war bereits im Praktikum sehr eifrig dabei und hat sehr genau gearbeitet“, lobt ihre Chefin Tanja Timmer.

Das Unternehmen hat eine Nische in der nachhaltigen Bewirtschaftung von Kleiderbügeln für sich entdeckt und sortiert Kleiderbügel, unternimmt eine Qualitätsprüfung und führt sie der Wiederverwendung zu. Adriana, Mutter zweier schulpflichtiger Kinder, hat nun die Gelegenheit, weitgehend selbst ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Ebenso positiv sieht es Jurijs Smirnow. Genau wie die junge Polin hat der junge Lette bei der Deula die Grundlagenqualifikation im Bereich Logistik. Durch die enge Kooperation mit der Nordhorner Tafel haben die Teilnehmer ein authentisches Übungsfeld. So wurden Lebensmittel für die Tafel eingelagert, kommissioniert und den Tafeln wieder zugeführt. Im Rahmen der Qualifizierung hatte Smirnow die Gelegenheit, seinen Staplerführerschein zu erwerben. Diese Qualifikation hat ihm den Weg zu einer Beschäftigung bei der Model GmbH in Gildehaus ermöglicht. Hier arbeitet er als Lagerarbeiter und führt unter anderem Qualitätskontrollen bei den hergestellten Kartonagen durch.

Auch der seit 2012 in Schüttorf lebende Lette ist dankbar, eine Festanstellung zu haben. „So habe ich eine berufliche Perspektive und kann meiner Familie etwas mehr bieten“, sagt er. Eine enge und kooperative Zusammenarbeit bestand auch mit dem Nordhorner Jobcenter. „Mit den einzelnen Fallmanagern wurde enger Kontakt gehalten und die Qualifizierung und Integration wurde gemeinsam geplant“, lobt Ute Kirchhoff, Projektleiterin bei der Deula die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten bereits eine Anstellung gefunden, weitere hätten sich weiterqualifiziert und Schweißscheine oder Staplerführerscheine erworben. „Es ist ein langer Weg zur Integration, aber er lohnt sich für Betriebe und Teilnehmer gleichermaßen“, ist Kirchhoff angesichts des derzeitigen Fachkräftebedarfs überzeugt.