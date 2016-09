Jumbo-Run mit über 800 Bikes

Bildergalerie 15. Jumbo-Run in Emlichheim Über 800 Motorräder aus ganz Norddeutschland und den Niederlanden nahmen an der Ausfahrt teil. Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr

Emlichheim. Der 15. Jumbo-Run stand unter dem Motto „Spaß haben – Freude geben“. „Dieses Event ist von Jahr zu Jahr gewachsen und erfreut sich großer Beliebtheit bei Motorradfahrern, den in der Einrichtung lebenden Menschen, deren Angehörige und der Bevölkerung. Die Bewohner des Hauses Soteria sind überglücklich“, sagte Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, die wie Landtagsabgeordneter Reinhold Hilbers sehr beeindruckt von der gelebten Inklusion der Menschen mit Handicap war.

Am Freitag angereist, trafen sich alte und neue Freunde während des „Rocktoberfestes“ im Zelt. Für die richtige Partystimmung sorgten die Band „Sored“ und DJ Duling. Motor des Events ist Frank Hemme, der von seinen Freunden „Nancy“ genannt wird. Er erklärte: „Wir veranstalten den Jumbo-Run immer am letzten Wochenende im September. Diese Aktion ist der Mitmenschlichkeit und der Inklusion unserer Bewohner gewidmet.“

Hemme und sein Team waren am Sonnabend überwältig, denn das das Gelände des evangelischen Krankenhausvereins und die Nebenstraßen waren voll mit Motorrädern. „Es ist der Hammer, denn vor 15 Jahren haben wir mit vier Gespannen und zehn Motorrädern angefangen. Heute sind es gezählte 54 Gespanne und 768 Motorräder“, betonte Hemme.

Knapp 800 Motorradfreunde von 18 bis 80 Jahre standen mit und ohne Beiwagen bereit zum Start für den 15. Jumbo-Run. Mit von der Partie war Jan Meyer aus Uelsen, der bis auf einmal an jedem Jumbo-Run teilgenommen hat. Diesmal nahm er im Beiwagen seiner BMW-K 1100 Peter mit. „Ich es als meine Pflicht an, den Menschen aus dem Haus Soteria einen Herzenswunsch zu erfüllen“, sagte Meyer.

Mit ihrer Suzuki 750 hatte Inge Veldhof aus Lage ihr Debüt beim 15. Jumbo-Run. „Ich bin durch meinen Freund Jürgen Stahl aus Haren neugierig geworden“, erklärte sie. Stahl, der eine BMW K 1300 lenkt, meinte: „Ich nehme schon das achte Mal teil, denn es ist eine sehr schöne Veranstaltung, die wir gern unterstützen.“ Dieser Meinung war ebenso Joachim Boelsen aus Rhauderfehn, der das 15. Mal mit von der Partie. Er nahm Erik im Beiwagen seiner seinem BMW K 1100 mit.

Frank Hemme erklärte: „Die meisten der Mitfahrer haben ihren Stammplatz in den Beiwagen. Für sie und uns ist und bleibt es immer ein besonderes Erlebnis.“ Dauerpassagier im Beiwagen der Harley Davidson von Hartmut Werner aus Lingen war Sebastian. Werner offenbarte: „Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal zum Haus Soteria kommen, denn es gibt noch einige, die bei mir mitfahren möchten.“ Beate Beening aus Rhauderfehn nahm im Beiwagen ihrer Yamaha FJR 1300 wieder „Mampe“ mit. Ihr Mann Arnold, der ein BMW K 1100 Gespann fährt, meinte: „Ich freue mich jedes Mal auf meinen Fahrgast. Es macht uns sehr viel Spaß, anderen eine Freude zu bereiten.“

Bevor Bürgermeisterin Sigrun Mittelstädt-Ernsting den Start freigab, erklärte sie: „Die 15. Auflage des Jumbo-Run ist ein kleines Jubiläum. Dies dokumentiert das sehr gute Miteinander der Menschen mit und ohne Handicap. Diese Ausfahrt ist etwas Außergewöhnliches. Dafür investieren die engagierten Mitarbeiter des Haus Soteria sehr viel Freizeit. Ohne die vielen fleißigen Helferinnen und Helfern vor und hinter der Kulisse wäre dieses Event nicht möglich.“ Sie dankte stellvertretend Frank Hemme und gratulierte ihm zum Geburtstag. Die Teilnehmer und Gäste sangen für ihn dann das bekannte „Happy Birthday“.

Als sich der unendlich lange Tross in Bewegung setzte, säumten viele Menschen die Straßen in Emlichheim. Die gemütliche, insgesamt 40 Kilometer lange Tour führte durch die Samtgemeinde. Dabei wurde ein Boxenstopp an der Grenzlandschänke in Laar eingelegt. Hier erfrischten sich alle mit den von Ingrid Middendorf spendierten Getränken. Den Abschluss bildete die Biker-Party im Zelt mit der deutschen Alternative-Metal-Band „Aeverium“ aus Viersen“, „Sixty Nine“ und „DJ Duling“.

Frank Hemme dankte der Polizei für die Verkehrssicherung und dem Präventionsteam, das mit Polizeihauptkommissar Klaus Wermeling und Polizeioberkommissar Dieter Rotlübbers allen Interessierten gern Rede und Antwort stand. Hemme freut sich über die vielen Spenden für den Förderverein „Hilfe für Schädel-Hirngeschädigte e.V.“ und den nächsten Jumbo-Run.