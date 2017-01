Junge Kölner glänzen mit Pop und Klassik

Bad Bentheim. Kulturschaffende bestehen oft darauf, dass Musik nicht in die Kategorien E (wie ernst) und U (wie Unterhaltung) eingeteilt wird, sondern nur in gute oder schlechte Musik. Ganz in diesem Sinne war alles, was es am Sonnabend bei der Neujahrsgala im Bad Bentheimer Kurhaussaal zu hören gab, gute Musik – auch wenn das Programm so weit voneinander entfernte Komponisten wie Brahms und die Beatles, Schostakowitsch und Nino Rota zusammenspannte. Für die Qualität der Ausführung bürgte das Solistenensemble der Jungen Philharmonie Köln. Diese unter dem vieldeutigen Namen „The Chambers“ seit drei Jahren in wechselnden Besetzungen auftretende Formation, vereint Meisterschüler namhafter Kölner Musikpädagogen und Preisträger internationaler Musikwettbewerbe.

Es war die vierte Gala zu Jahresbeginn, die gemeinsam von der Touristinformation der Stadt (Veranstalter), der Fachklinik Bad Bentheim (Sponsor) und der Musikakademie Obergrafschaft (Programmgestalter) verantwortet wurde. Wie in den Vorjahren hatte die Konzertinitiative Alternation die Ton- und Lichttechnik im Griff. Diesem Zusammenwirken sei es zu verdanken, sagte Fachklinik-Geschäftsführer Klaus Kinast in seiner Begrüßung, dass sich die Neujahrsgala zu einem Highlight im Jahreslauf entwickelt habe.

Auch dieses Mal konnte Bodo Wolff, der Leiter der Musikakademie, das erwartungsvolle Publikum ganz entspannt durch das Programm geleiten. Zwar hatte er angemerkt, es sei nicht ohne Risiko, in jedem Jahr andere Künstler zu verpflichten, doch mit den Gästen aus der rheinischen Metropole hatte er offensichtlich auf eine sichere Bank gesetzt. Die Musiker bestritten denn auch – anders als ihre Kollegen in den Jahren zuvor – beide Teile des Programms.

Allerdings dauerte es ein Weilchen, bis die neun Instrumentalisten auf der Bühne und ihre Zuhörer im Saal emotional zueinanderfanden. Vielleicht lag es daran, dass die Programmfolge nicht mit Knalleffekten aufwartete, sondern einen Spannungsbogen von langsamen, getragenen Stücken hin zu temperamentvollen, ja mitreißenden Titeln aufbaute. Parallel dazu steigerte sich die Freude an der Musikalität und dem technischen Können der Künstler von Stück zu Stück. Spätestens bei Pablo de Sarasates grandiosen „Zigeunerweisen“ war klar, dass man es mit wirklich exzellenten Profimusikern zu tun hatte, die die Siegertreppchen von „Jugend musiziert“ längst hinter sich gelassen haben.

Vor und nach der Pause eröffnete Filmmusik von Ennio Morricone („Cinema Paradiso“, „Romanza Quartiere“) die Programmfolge. Das gleiche Genre war mit Nino Rotas Komposition für das cineastische Meisterwerk „The Godfather“ („Der Pate“) vertreten. Hier wie bei den anderen Titeln kamen vor allem die Streichinstrumente zur Wirkung: Geigen, Bratsche, Cello, Kontrabass. Ihnen gesellten sich je nach Komposition E-Piano, Schlagzeug und Gitarren hinzu. Diese Zusammensetzung wurde Johann Strauss‘ duftiger Annen-Polka ebenso gerecht wie Dmitri Schostakowitschs Geniestreich, dem Walzer aus der Jazz-Suite Nr. 2, oder dem berühmtesten aller Bossa Novas „The Girl from Ipanema“.

Das – laut Selbsteinschätzung – „alternative Kultorchester für Klassikfreaks“ hatte aber auch zwei Solisten mitgebracht: die aus Nigeria stammende Sängerin Venetia Giwa und den Trompeter und Sänger Jon Boutin. Giwa mit ihrer warmen, vollen Stimme hat sich vor allem einen Namen als Gospelsängerin gemacht. Und tatsächlich schien manchmal eine Erinnerung an Mahalia Jackson aufzuscheinen. Der Amerikaner Boutin wechselte mühelos zwischen der Trompete und seiner schlanken Stimme. Einzeln und vereint brachten die beiden Jazz-Feeling ins Programm. Und mit ihnen zusammen gelang gegen Ende des in vielen Facetten funkelnden Konzertabends die Jumelage der Herzen: Wenn man nicht im noblen Kurhaussaal gewesen wäre, hätte der eine oder andere vielleicht beim Beatles-Schmachtfetzen „Hey Jude“ das Feuerzeug geschwenkt. Aber Mitsingen war ja auch schon was.

Als Zugabe begeisterten die Musiker um den überragenden Ersten Geiger Artem Kononov mit dem Sirtaki, den Mikis Theodorakis für den Film „Alexis Sorbas“ als Hymne an das Leben erschuf. In die Hochstimmung hinein gab Bodo Wolff den Besuchern die Einladung fürs nächste Mal mit auf den Weg. Am 21. Januar 2018 werden das Klavier(Humor-)duo „Queenz of Piano“ und das hier schon bestens bekannte Salonorchester Münster im Kursaal zu Gast sein.