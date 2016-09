Junge Menschen lernen, etwas Besonderes zu bauen

Auf der Suche nach dem Besonderen in ihrer Ausbildung sind fünf junge Menschen bei der Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH (WAS) fündig geworden.

Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, ganz besondere Fahrzeuge zu bauen.

Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, ganz besondere Fahrzeuge zu bauen. Das lernen seit dem 1. August Janek ten Brink und Jan Eike van Fassen als Mechatroniker, Louisa Roters als Industriekauffrau, Nico Quaing als Fachinformatiker für Systemintegration und Jannik Heddendrop als Student im Dualen Studiengang zum Bachelor of Arts.

„Die WAS baut ganz besondere Rettungsfahrzeuge für einen internationalen Kundenkreis. Dafür benötigen wir immer wieder Nachwuchs, der mehr will, der engagiert und offen für Neues ist. Bei uns ist kaum ein Fahrzeugauftrag wie der vorherige. Hier entstehen maßgeschneiderte Fahrzeuge, die für Rettungsdienste beispielsweise in Ghana, Ägypten oder Dubai, aber auch in England, Frankreich und vor allem in Deutschland ausgestattet werden. Und das nach den unterschiedlichsten Ansprüchen und gesetzlichen Vorschriften. Langweilig wird es bei uns nie“, verspricht WAS-Geschäftsführer Daniel Gotthardt.

Personalleiter Lars Goldenberg verweist darüber hinaus auf die Chancen im Unternehmen: „Die WAS ist sehr dynamisch. Das gilt auch für die jungen Menschen, die bei uns ihren Beruf lernen. Die Ausbildung ist die Basis für die weitere Entwicklung im Unternehmen. Egal, welchen Beruf sie ergreifen, unser gemeinsames Ziel ist es, Verantwortung zu übernehmen. Wer das möchte, kann sich bei uns entwickeln. Dem stehen alle Möglichkeiten bis hin zum Studium offen. Und das unterstützen wir auch.“

Gotthardt ergänzt: „Uns ist wichtig, dass wir Menschen aus unserer Region für uns gewinnen. Gemeinsam mit ihnen können wir unsere Qualitätsvorstellungen umsetzen, die uns international erfolgreich machen und für jeden einzelnen auch vielfältige Perspektiven bieten.“ www.was-vehicles.com