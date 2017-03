Junge Migranten finden über Praktikum in den Job

Emlichheim. Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich das Projekt „Begleitung junger Migranten in der Niedergrafschaft“ entwickelt, das vor gut einem Jahr in Emlichheim eingerichtet wurde. Es entstand aus der Situation, dass in den Jahren 2015 und 2016 immer mehr allein reisende Asylbewerber in die Gemeinden kamen. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache verfolgten die Verantwortlichen in Emlichheim mit dem Projekt das Ziel, die jungen Menschen an den Arbeitsmarkt heranzuführen, damit sie die Strukturen kennenlernen und eigene Stärken und Schwächen erkennen.

Video Projekt zur Integration junger Flüchtlinge Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emlichheim: Seit Ende 2015 ist das Projekt "Begleitung junger Migranten in der Niedergrafschaft" erfolgreich unterwegs

„In den vergangenen 13 Monaten wurden insgesamt 49 Praktika in 27 Betrieben in der Niedergrafschaft vermittelt und begleitet. Sieben junge Menschen erhielten eine Arbeitsstelle“, erzählte Dita Meding, stellvertretende Leiterin des Mehrgenerationenhauses „Senfkorn“ in Emlichheim, anlässlich einer Informationsveranstaltung mit Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters, Vertretern des Asylkreises und der beteiligten Firmen, und meinte stolz: „Das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann.“ Doch bei aller Freude bleibe als besondere Herausforderung die Vermittlung in Ausbildungsstellen, da die „sprachliche Barriere besteht und viele junge Menschen sich davor scheuen, sich für drei Jahre festzulegen“.

Der örtliche Bauunternehmer Klaas Kaalmink berichtete von seinen positiven Erfahrungen mit einem Praktikanten. Wichtig sei, ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Team zu vermitteln. Er habe seinem Praktikanten, der sehr gute Arbeit leiste, eine Lehrstelle für die Zeit nach dem Praktikum angeboten, auch wenn die Sprache noch ein ziemlich großes Problem darstelle. Er baue zudem auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen. Die Flüchtlingsbetreuerin Eva-Maria Scholte-Albers hob die großen Vorteile der Region beim Start in das Berufsleben hervor und zeigte sich optimistisch, dass „wir bis zum Sommer junge Migranten in Ausbildung bekommen“.

Samtgemeinde sagt Unterstützung zu

Daniela Kösters zeigte sich begeistert von den Projektergebnissen. Sie findet es vor allem toll, dass „mit wenig Geld so viele junge Menschen in Praktika vermittelt wurden“ und dankte den Verantwortlichen für ihren Einsatz und den vielen beteiligten Betrieben für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Die Samtgemeinde werde auch in Zukunft – im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten – das Projekt unterstützen.

Sozialpädagogin und Projektbegleiterin Beate Sleefenboom hob die sehr gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Asylkreis hervor. Jeder Asylsuchende habe einen Paten, die durch ihren Einsatz den Projektverantwortlichen „viel Arbeit abnehmen“.