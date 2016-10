Junger Mann befreit Freund aus Polizeiauto

gn Schüttorf. In den frühen Samstagmorgenstunden ist es vor einer Diskothek in der Industriestraße in Schüttorf zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. „Ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger haben mit Händen auf einen 22-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Füßen getreten. Beide Schläger hatten deutliche Alkoholfahnen“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 21-Jährige stimmte einem mobilen Atemalkoholtest zu und wurde anschließend von der Polizei entlassen. Der 23-Jährige weigerte sich und wurde von den Beamten in das Polizeifahrzeug gesetzt. In der Dienststelle sollte eine Blutprobe entnommen werden.

Nachdem die Beamten im Fahrzeug saßen und losfahren wollten, öffnete plötzlich der bereits entlassene 21-Jährige die Fahrzeugtür und forderte seinen Freund auf, zu gehen. „Der 23-Jährige nahm diese Aufforderung an und rannte los. Von innen hätte er die Tür nicht öffnen können, da die Kindersicherung aktiviert war“, heißt es im Polizeibericht.

Bei einer Tennishalle endete jedoch die Flucht. Die Polizisten überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Anschließend wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Beide jungen Männer werden sich in einem Strafverfahren wegen der begangenen Körperverletzung verantworten müssen. Auf den 21-Jährigen wartet jetzt auch noch ein Verfahren wegen Gefangenenbefreiung.