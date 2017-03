JVA-Mitarbeiter suchen selbst Gefängnis-Grundstück

Münster. „Wir suchen für unseren Dienstherrn, das Land Nordrhein-Westfalen, einen Standort für den Bau einer modernen Justizvollzugsanstalt.“ Diese beißend ironische Immobilienanzeige hat der Bund der Strafvollzugsbediensteten, Ortsverband Münster, ins Internet gestellt, teilen die Westfälischen Nachrichten (WN) mit Der Vorsitzende Achim Hirtz möchte auf diesem Wege auf die unverändert unbefriedigende Situation rund um das wegen Baugefälligkeit geschlossene Gefängnis an der Gartenstraße aufmerksam machen. Um die seit Jahren ergebnislose Standortsuche zu beschleunigen, wird ein 15 Hektar großes Grundstück in Münster oder Umgebung „mit günstiger Verkehrsanbindung“ gesucht.

Annonce der JVA-Mitarbeiter

In der Annonce heißt es: „Sollten Sie ein solches Grundstück besitzen und in den letzten fünf Jahren noch nicht angesprochen worden sein, können Sie sich gern an uns wenden.“ Die Unterstützung aller Parteien seien interessierten Eigentümern sicher. „Sie würden circa 270 Bediensteten nebst Familien, 540 Gefangenen nebst Angehörigen, den ehernamtlichen Helfern, Rechtsanwälten, Richtern am Amtsgericht, Richtern am Landgericht, den Justizwachtmeistern und nicht zuletzt der Staatskasse einen riesen Gefallen tun.“ Selbst eine Mailadresse, wohin sich Interessenten wenden können, wird beigefügt: neubaugrundstueckjvamuenster@gmx.de. Wie das Düsseldorfer Justizministerium sowie der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes, der für den Gefängnisneubau zuständig ist, auf die Annonce reagiert haben, sei bislang nicht bekannt, so die WN. Aus einem Schreiben des Ministeriums geht hervor, dass NRW-Justizminister bis 2022 mit dem Bau eines neuen Gefängnisses in Münster rechnet.