Kabarettensemble „Dietutnix“ feiert Bühnenjubiläum

Nordhorn. Im ausverkauften Saal der Alten Weberei in Nordhorn taten sich die Besucher diesen Gefallen und verfielen erneut ihrem Charme, ihrer Bissigkeit, ihrer Spritzigkeit und ihrer ungeschminkten Direktheit. Auch nach zehn Jahren haben sie es noch voll drauf, wenn man den Reifeprozess als Pluspunkt hinzurechnete. „Glanzlichter“ aus zehn Jahren hatten sie das Programm getauft, mit dem sie seit September erfolgreich auf Tour sind.

Bildergalerie DieTutNix in der Alten Weberei in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: MEISEL-KEMPER

Ingrid Helmer erzählte als „Omy – die Mayonnaise aus der Tube“ vom Leben im Kühlschrank. Sabine Hollekamp, Susanne Anders und Steffi Windhoff erzeugten Lacherfolge als Laborantinnen in der „Eierfabrik“, wo sie munter mischten und schüttelten, um jedem Spender noch zu seinem Kinderwunsch zu verhelfen. Daraus wurden dann „Kuckuckseier“ oder „Überraschungseier“, als plötzlich „Vierlinge“ auf Eis gelegt wurden. Genau diese Vierlinge, ergänzt durch Heike Knief am Klavier, klagten in einem Lied ihr Leid, weil sie nicht wussten, wer ihr Vater sei.

Dopingkontrolle

Unschuldig weiß waren die antiken Gewänder von Helmer und Windhoff, die als griechische Göttinnen die Geschichte von Olympia aufblätterten. Helmer als Hera hätte die Dopingkontrolle nicht geschafft, denn sie hatte sich vor lauter Kummer über den Verfall der olympischen Idee betrunken getrunken.

Ein witziges Paar gaben die beiden als Balletteusen, begleitet von Knief. Windhoff, betont männlich ausgepolstert als Tänzer, und Helmer als „Olga kann doch noch mal“ im Tutu persiflierten den Auftritt einer gealterten Primaballerina, die eigentlich doch nicht mehr tanzen konnte. Lachwellen durchzogen auch hier die Reihen des Publikums.

Dornröschen und Angela Merkel

Der Ibbenbürener Märchenwald bot die Folie für weitere „Glanzlichter“ aus zehn Jahren. Anders als Aschenputtel erzählte singend mit Knief ihre Geschichte. Hollekamp tauchte als Dornröschen auf. Helmer mimte eine zweite Aschenputtel-Figur als polnische Putzfrau und wechselte nahtlos in ihre Paraderolle als Angela Merkel. Letztere suchte das Kassenhäuschen im Märchenwald, in dem sie künftig als Kassiererin arbeiten wollte. Windhoff schlüpfte in die Rolle von Rotkäppchen, die mit dem Smartphone nach dem Weg zur Oma fragte. Anders und Windhoff mimten Pilzsammler, die als Städter mit Handbuch Pilze sammeln wollten.

Hollekamp als Emma durfte natürlich auch nicht fehlen und – ganz zum Schluss – ihr Erfolgshit „Ich habe Sommer“, in dem sie die Wechseljahre beschrieb.

Auch jetzt lachten sich die Besucher schlapp. Ohne Zugaben kamen die Damen aus dem Kreis Steinfurt auch nach einem dreistündigen Abend nicht von der Bühne. Dazu hatten sie zu viele Glanzlichter in zehn Jahren angehäuft. Weiter so und Glückwunsch!