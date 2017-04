Kabinett beschließt Rentenplus

dpa Berlin. Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen mehr Geld: Das Kabinett beschloss, dass die Renten in Westdeutschland zum 1. Juli um 1,9 Prozent steigen und im Osten des Landes um 3,59 Prozent. Diese bereits vor Wochen angekündigte Rentenanpassung orientiert sich an der aktuellen Lohnentwicklung. Gleichzeitig wird die Kluft zwischen Ost- und West-Renten weiter geschlossen. Mit der neuen Rentenverordnung steigt der Rentenwert in den neuen Bundesländern von 94,1 auf 95,7 Prozent des Westniveaus. Bis zum Jahr 2025 sollen die Renten vollständig angeglichen werden.