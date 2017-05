Känguru hüpft Polizeistreife davon

gn Osterbrock. Eine ungewöhnliche Beobachtung machten Passanten am frühen Montagmorgen bei Geeste. In der Klosterholter Straße in Osterbrock trafen sie ein Känguru an. Die verdutzten Passanten meldeten dies gegen etwa 5.30 Uhr der Polizei.

Als die Beamten eintrafen, war das Tier tatsächlich vor Ort. Die Polizisten konnten es aber nicht einfangen, da das Känguru flüchtete. Anschließend verloren es die Polizisten aus den Augen. Wo das Känguru entwischt ist, ist noch unklar, die Eigentümer des Tieres oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.