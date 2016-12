Kapitän Lahm fehlt Bayern kurzfristig

Mehr aus diesem Ressort

Zum Jahresabschluss müssen die Bundesligisten die letzten Kräfte mobilisieren. Das Duell in Gladbach könnte für Schubert und Ismaël ein Endspiel sein. Beiden Fußballlehrern droht die Ablösung in der Winterpause. Auch in Augsburg ist offen, ob ein neuer Coach kommt. mehr...