Kardinal Marx fordert Offenheit und Gerechtigkeit in Europa

dpa München. Kardinal Reinhard Marx hat in seiner Osterbotschaft zu einer Bewegung hin zu mehr Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa aufgerufen. Es gehe darum, die österliche Perspektive des neuen Lebens und des Aufbruchs, die zur christlichen Identität gehöre und damit auch Europa inspiriere, ernst zu nehmen, sagte der Erzbischof von München und Freising. Ein Europa, „das sich selbstzufrieden und satt einfach nur mit den Verhältnissen abfindet, mit dem, was ist, vergisst diese biblische Freiheitsgeschichte“, mahnte Marx. Die Aussagen des Kardinals zum Ostersonntag wurden vorab verbreitet.