Karfreitag: Papst erinnert an Gewalt in Syrien und Ägypten

dpa Rom. Vor Hunderten Gläubigen hat Papst Franziskus im Petersdom die traditionelle Karfreitagsliturgie geleitet. Das Katholiken-Oberhaupt legte sich zu Beginn des Gottesdienstes auf einen Teppich und betete. Anschließend erinnerte der Prediger des päpstlichen Hauses an die vielen Kinder, die kürzlich bei einem mutmaßlichen Giftgasanschlag in Syrien getötet wurden, und an den Doppelanschlag auf koptische Christen in Ägypten. Am Abend wollte Franziskus den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum verfolgen, bei dem der Leidensweg von Jesus Christus inszeniert wird.