Katze nach zwei Tagen aus Baum gerettet

In gut 15 Metern Höhe harrte eine Katze zwei Tage und Nächte in einem Baum in Nordhorn aus. Nicht nur das Tier litt darunter, sondern auch die Besitzer. Doch Rettung kam.

Nordhorn. Große Sorge um ihre Katze „Pussy“ hatte Familie Schweiger in Nordhorn. Zwei Katzen leben im Haus der Schweigers an der Frieslandstraße. Doch am Montag dieser Woche entwischte plötzlich „Pussy“ – eine Katze der Rasse Britisch Kurzhaar – und kam auch nach Stunden nicht zurück nach Hause. Die Kinder machten sich auf die Suche – zunächst vergeblich.

Schließlich hörte die Tochter, die die Katze vor einiger Zeit zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, ein verzweifeltes Miauen. Etwa 250 Meter vom Zuhause entfernt saß „Pussy“ hoch in einem Baum in einem Waldstück. Doch alles Locken half nicht; die Katze kam nicht alleine vom Baum herunter.

Leiter reicht nicht

Nach einer kalten Nacht wurde den ganzen Dienstag immer wieder versucht, die Katze anzulocken und zur Rückkehr zu bewegen. Da die Katze in gut 15 Metern Höhe saß, scheiterte auch der Versuch, das Tier mit einer Leiter zu erreichen. Während der gesamten Zeit machte die Katze immer wieder durch klagendes Miauen auf sich aufmerksam. Doch alle Rettungsversuche scheiterten.

Die Stimmung im Hause Schweiger verschlechterte sich zusehends. Die Katze saß weiterhin miauend hoch im Baum, war nur unwesentlich weiter nach unten gekommen.

Feuerwehr kann nicht helfen

Gegen 9.20 Uhr am Mittwoch entschied sich Marianus Schweiger allen anfallenden Kosten zum Trotz, die Feuerwehr zu rufen. Nachdem die Ortsfeuerwehr Nordhorn vor Ort die Lage erkundet hatte, musste sie leider feststellen, dass sie nicht helfen konnte. Für die Hubrettungsbühne gab es in dem Waldweg keine Zufahrt und auch keinen festen Stand. Und für einen herkömmlichen Leitereinsatz war der Baum, in dem die Katze saß, nicht geeignet.

Marianus Schweiger entschloss sich, einen Baumkletterer um Hilfe zu bitten. Schon kurze Zeit später war Gerrit Aldekamp vor Ort. Er hatte in der Nähe zu tun und sofort seine Arbeit unterbrochen, um zu helfen.

Katze springt vom Arm des Retters

Gut gesichert stieg er in den Baum. In etwa zwölf Metern Höhe saß „Pussy“ und schien regelrecht auf ihren Retter zu warten. Als Aldekamp die Katze erreichte, kam sie direkt auf ihn zu und ließ sich bereitwillig anfassen. „Sie ist noch ganz warm, es geht ihr gut“, rief er Schweiger zu, der aufgeregt am Boden wartete. Behutsam packte Aldekamp die Katze unter seine Jacke und seilte sich wieder vom Baum ab.

„Die Katze war sehr lieb, da habe ich schon ganz andere erlebt“, sagte Gerrit Aldekamp. Kurz vor der Ankunft am Boden entschloss sich „Pussy“ jedoch zu springen und davon zu laufen. „Sie läuft direkt nach Hause“, so Schweiger glücklich. Und in der Tat: Als Marianus Schweiger daheim ankam, wartete die Katze draußen im Garten. Tür auf, ein kurzer Ruf und die Katze war wieder im Warmen.