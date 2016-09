Kauder: Nach SPD-Ja so gut wie keine deutschen Hürden mehr für Ceta

dpa Berlin. Nach Ansicht von Unionsfraktionschef Volker Kauder gibt es nach dem Ja der SPD zu Ceta so gute wie keine deutschen Hürden mehr für das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada. Eine gemeinsame Stellungnahme zu Ceta werde in den Koalitionsfraktionen ausgehandelt, sagte der CDU-Politiker. Beim SPD-Parteikonvent gestern in Wolfsburg hatte eine Mehrheit grundsätzlich für das Ceta-Abkommen gestimmt.