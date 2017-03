Kaufmann-/frau für Versicherungen und Finanzen

gn Lingen. Fabian Große Vennekate aus Bad Bentheim hat Mut bewiesen. Als „Quereinsteiger“ startete er am 1. Mai 2016 in seine Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei den VGH Versicherungen in der Regionaldirektion Lingen.

Viel Mut und großes Engagement waren erforderlich, weil er in das laufende Ausbildungsjahr einstieg und viel nachholen musste. Fabian fiel es aber nicht schwer, sich einzuarbeiten. Über eine Freundin, die ebenfalls eine Ausbildung bei der VGH macht, hatte Fabian von der freien Ausbildungsstelle erfahren. Der Bad Bentheimer machte bei der Vorstellung einen guten Eindruck. „Ich hatte das Gefühl, dass Fabian das schafft“, so Ludger Pille, Ausbildungsbeauftrager der VGH in Lingen. Die Erwartungen des Ausbilders haben sich erfüllt, denn nach gerade mal zehn Monaten macht Fabian Große Vennekate am 8. März seine Zwischenprüfung. Er ist zwar in der Regionaldirektion Lingen eingesetzt, verbringt aber zurzeit seinen Außendiensteinsatz in der VGH-Vertretung Petra Kennepohl in Bad Bentheim. Dort schätzt er vor allem das gute Arbeitsklima, die abwechslungsreiche Tätigkeit und den intensiven Kontakt mit den Kunden. „Ich lerne immer wieder neue Menschen kennen“, betont der 23-Jährige, der vor seiner Ausbildung das Fachabitur Wirtschaft an der KBS in Nordhorn machte. Die schulische Ausbildung absolviert der zukünftige Kaufmann für Versicherungen und Finanzen zweimal in der Woche an den Berufsbildenden Schulen Schölerberg in Osnabrück. „Alle zukünftigen Auszubildenden können aber die Berufsschule in Lingen besuchen“, sagt Ausbildungsbeauftragter Ludger Pille. Somit wird der Weg zur Schule spürbar verkürzt. Zusätzlich werden die Auszubildenden der VGH und die anderer Versicherungen einen Nachmittag in der Woche im überbetrieblichen Unterricht von Dozenten aus der Versicherungswirtschaft geschult. Nach der Ausbildung garantiert die VGH erfolgreichen Absolventen eine befristete Anstellung. „Die Auszubildenden bekommen einen Ein-Jahres-Vertrag“, so Ludger Pille. Über einen festen Vertrag wird dann zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Fabian Große Vennekate möchte nach seiner Ausbildung weiter für die VGH arbeiten: „Meine Erwartungen haben sich erfüllt. Der Job passt zu meinen Vorstellungen.“

