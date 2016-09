Kaum Veränderungen im Grafschafter Kreistag

Nordhorn. Im Foyer des Kreishauses waren am Sonntagabend nur wenige Gäste zu sehen, und es gab auch keine großen Verschiebungen in der Zusammensetzung des Kreistags. Mit 47,2 Prozent der Stimmen (absolut 81.015) errang die CDU erneut 24 der 51 Sitze und damit bei einem minimalen Zugewinn die selbe Fraktionsstärke wie in der zurückliegenden Legislaturperiode. Die FDP, die in den vergangenen fünf Jahren zusammen mit der CDU eine Gruppe gebildet hatte, legte ebenfalls minimal zu und verfügt wieder über zwei Sitze bei 4,42 Prozent (7585 Stimmen). Sollte sie sich erneut mit der CDU zusammenschließen, könnte die Gruppe ihre bisherige Arbeit bei dünner Mehrheit wie bisher fortführen.

Eine empfindlicher Einbuße und keinerlei Chance auf Mehrheiten im Kreistag muss die SPD hinnehmen, wenn man davon ausgeht, dass es nicht zu einer Verbindung zwischen CDU und SPD kommt. Mit 52.443 Stimmen errangen die Grafschafter Sozialdemokraten 30,57 Prozent und 15 Sitze. Ihr Verlust von mehr als drei Prozentpunkten und zwei Sitzen ist der höchste bei der Kreiswahl.

Neben der SPD hatten lediglich die Grünen Stimmenschwund zu verkraften (minus 1,22 Prozentpunkte). Mit 7,51 Prozent und 12.881 Stimmen konnte die Fraktion ihre vier Sitze jedoch halten.

Verschiebungen hat es im Spektrum der kleinen Parteien gegeben. Die DKP hatte sich ja bereits vor der Wahl aufgelöst und der einzige Abgeordnete hatte sich der Partei „Die Linke“ mit ebenfalls einem Mandat angeschlossen. Zwar gewann die neue Grafschafter Linke knapp 1,8 Prozentpunkte hinzu, aber es reichte nur für einen Sitz bei gesamt 2,9 Prozent und 5015 Stimmen. Mit 2929 Stimmen (1,71 Prozent) gewann auch das Grafschafter Bürgerforum ein Mandat, und die AfD ergatterte mit 1,05 Prozent (1809 Stimmen) ebenfalls noch einen Sitz. Lediglich Pro Grafschaft legte zu. Mit 7855 Stimmen kletterte PG auf knapp 4,6 Prozent, errang zwei Mandate und überflügelte knapp die FDP.

111.467 Grafschafter waren bei dieser Wahl stimmberechtigt. 60.213 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 54,02 Prozent. Das sind 2,36 Prozentpunkte weniger als bei der Kreiswahl 2011. Insgesamt 910 Stimmzettel waren ungültig.

Einen Kommentar von GN-Chefredakteur Guntram Dörr lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

