Keeper Hradecky will in Frankfurt bleiben

dpa Frankfurt/Main. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagte der finnische Nationalkeeper in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Er verstehe den Club, meinte der 27-Jährige weiter. „Eintracht will natürlich Planungssicherheit. Ich will auch gerne bleiben, das ist so – aber zum richtigen Zeitpunkt gerne auch was Größeres probieren. Da müssen wir gemeinsam einen Plan zusammenstellen.“

Hradeckys Vertrag mit der Eintracht läuft 2018 aus. Der Verein möchte den Leistungsträger und Publikumsliebling unbedingt behalten. Aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren gibt es aber auch immer wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied des Finnen.