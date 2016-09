Kein Fleisch, nur Pflanzen auf dem Teller

Unter dem Motto „Voll pflanzlich, voll lecker“ hat sich ein veganer Stammtisch in Nordhorn gegründet. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Essen und zum Austausch. Jeder Interessierte ist willkommen.

Nordhorn. Schon rund 30 Jahre lang lebte Friedegard Hinken als Vegetarierin und verzichtete auf Fleischprodukte, als sie vor anderthalb Jahren den Entschluss fasste, sich vegan zu ernähren. Das heißt: Auch alle sonstigen tierischen Produkte, wie Milch, Joghurt, Käse und Eier, kommen bei ihr nicht mehr auf den Tisch. Mit ihrer Einstellung ist die Nordhornerin nicht alleine: Seit gut einem Jahr gibt es in Nordhorn einen Veggie-Stammtisch, der sich einmal im Monat trifft – zum gegenseitigen Austausch, und natürlich zum gemeinsamen Essen.

Veggie-Treffen

Jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr kommt der lockere Zusammenschluss aus meist 10 bis 15 Teilnehmern im Paritätischen, Große Gartenstraße 14 in Nordhorn, zusammen. Die Runde steht grundsätzlich allen Veganern und Vegetariern, aber auch allen sonstigen Interessierten offen. Wer Zeit und Lust hat, bringt etwas Veganes zu essen mit, sodass meist ein buntes Büfett entsteht. Auf diese Weise gibt es immer verschiedene Gerichte zu probieren und neue Rezepte zu entdecken.

Dass der Veganismus an Fahrt gewinnt, ist laut Friedegard Hinken und ihren Mitstreitern deutlich zu spüren. Gerade durch das Internet sei eine gute Vernetzung und Informationsbeschaffung möglich. „Vor 30 Jahren gab es nicht mal ein entsprechendes Kochbuch“, erzählt sie. Wie bei fast allen Teilnehmern der Gruppe, stand auch bei ihrer Entscheidung zur veganen Ernährung das Tierwohl an oberster Stelle. Die Stammtisch-Mitglieder sehen sich nicht nur als Tierschützer, sondern als Tierrechtler. Und sie sind mit Blick auf nicht-pflanzliche Lebensmittel der Überzeugung: „Wer für Tierrechte ist, darf das nicht mehr essen.“

Verschiedene Ansichten

Auch der 35-jährige Kai Blekker gehört zum festen Kern des Veggie-Stammtischs. Er ist der Ansicht: Jeder Konsum tierischer Lebensmittel begünstigt die Ausbeutung von Tieren – auch, wenn man sich fleischlos ernährt und sich auf Eier- und Milchprodukte beschränkt. Als Beispiel nennt er das „Kükenschreddern“ im Zuge der Legehennenproduktion. Ebenso sind Bio-Erzeugnisse seiner Meinung nach keine zufriedenstellende Alternative: „Auch Bio heißt, dass Tiere transportiert, verstümmelt und in Masse gehalten werden“, sagt Blekker.

Gründe zum Wandel

Hinzu kämen die Beeinträchtigungen der Umwelt, etwa die Rodung des Regenwaldes zum Anbau von Futtermitteln. Zum häufig angeführten Argument, dass doch auch Veganer Sojaprodukte verzehren, sagt er: „Selbst wenn alle Menschen auf der Welt Veganer wären und jeder sich ausschließlich von Soja anstelle von Fleisch ernähren würde, müsste weniger angebaut werden, als aktuell für das Tierfutter.“

Lauf für den Tierschutz

Apropos Gesundheit: In diesem Punkt steht die rein pflanzliche Ernährung der herkömmlichen in nichts nach, sind die Veganer überzeugt. Lediglich Vitamin B12 wird als Nahrungsergänzung empfohlen. Kai Blekker, der seit drei Jahren vegan lebt, ist Leistungssportler in den Bereichen Radsport und Laufen. „Ich bin topfit“, sagt er überzeugt und verweist auf vegan lebende Profis, wie den Kraftsportler Patrik Baboumian, der 2011 zum „Stärksten Mann Deutschlands“ gekürt wurde.

Kai Blekker ist auch regelmäßiger Teilnehmer des „Gutenachtlaufs“, einem deutschlandweiten Lauftreff, bei dem stets zu Vollmond um 21.30 Uhr eine Strecke von rund fünf Kilometern zurückgelegt wird. Jeder Läufer ist gebeten, mindestens einen Euro zu spenden, der etwa Tierrechtsorganisationen zugutekommen soll. Der Treffpunkt in Nordhorn ist am Parkplatz vor dem Bootsclub.

Ersatzprodukte

Auch finanziell gebe es für Veganer keine Mehrbelastung – solange frisch gekocht wird. Bei veganen Fertigprodukten müsse man schon mal tiefer in die Tasche greifen. „Aber frisch kochen sollte ja eigentlich ohnehin jeder“, sagt Friedegard Hinken. Auf diese Weise lassen sich erstaunliche Dinge zaubern, die von veganem Zwiebelmett bis hin zu veganen Thunfisch-Wraps reichen. Durch die Nachahmung von Fleischprodukten sollen auch diejenigen mit der veganen Ernährung zurechtkommen, die zwar gerne Fleisch essen, aber dessen Produktion ethisch nicht vertreten können.

Veganes Catering

Friedegard Hinken hat inzwischen mit Petra Schiebisch ein veganes Catering gegründet. Mit seinen unterschiedlichen Speisen war der Veggie-Stammtisch Nordhorn in der Vergangenheit bereits bei verschiedenen Veranstaltungen mit einem Stand vertreten, etwa beim „Bookholter Fietsenfrühling“ oder beim „Fest der Kulturen“. Für den 15. Oktober ist ein Infostand in der Nordhorner Innenstadt geplant.

Lebensweise

Nicht zuletzt geht es, so erklären die Mitglieder, um den Unterschied zwischen veganer Ernährung und veganer Lebensweise: Letztere umfasst neben dem Essen auch den Verzicht auf alle weiteren Dinge, die den Tod oder die Beeinträchtigung von Tieren in Kauf nehmen. Dazu zählt etwa die Benutzung von Leder-, Daunen- und Wollprodukten oder Kosmetikartikeln, die mit Tierversuchen in Verbindung stehen.

Bei allen Fragen stehen die „Veggies“ gern Rede und Antwort. Das nächste Treffen des Stammtischs findet am heutigen Donnerstagabend um 19 Uhr im Paritätischen statt. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.veggie-nordhorn.de und www.friedekocht.de.