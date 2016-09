Für das Jugend- und Kulturzentrum Gleis 1 in Neuenhaus wird auf dem Bahnhofsgelände kein Platz mehr sein. Es wird nach einem neuen Standort gesucht. Vorübergehend soll das Jugendzentrum an die Lager Straße ziehen.

Kein Platz für Gleis 1 am Bahnhof in Neuenhaus

Neuenhaus. Bislang sahen die Planungen für den Bahnhofsbereich in Neuenhaus vor, dass das dort beheimatete städtische Jugend- und Kulturzentrum Gleis 1 trotz Reaktivierung der Personenbeförderung auf Schienen an diesem Standort bleibt. Dazu sollte das Gebäude umgebaut werden. Auch die Bentheimer Eisenbahn hatte sich bislang für einen Verbleib des Jugend- und Kulturzentrums an diesem Standort ausgesprochen.

Während der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Neuenhaus am Dienstagabend hat Stadtdirektor Günter Oldekamp die Politiker und die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sich im Verlauf der Planungen für den Bahnhofsbereich herausgestellt hat, dass die Anforderungen für die künftige Nutzung als Bahnhof so umfangreich sind, dass sie mit einem angemessenen Außenbereich für ein Jugend- und Kulturzentrum immer schwieriger zu vereinbaren sind. So ein Außenbereich sei jedoch – auch nach Ansicht der Jugendhilfeträger – „unabdingbare Voraussetzung“ für eine offene Jugendarbeit.

In einem Papier des Rathauses heißt es zudem: „In einem Gespräch mit der Bentheimer Eisenbahn sowie dem Büro Lindschulte wurde deutlich, dass inzwischen auch hier große Probleme bei der räumlichen Einbindung von Gleis 1 gesehen werden. Es wurde der Wunsch an die Stadt gerichtet, die Planungen so zu verändern, dass das Gleis 1 an dem Standort nicht mehr vorgesehen ist.“ Daher müsse sich die Stadt auf die Suche nach einem Standort für das Jugend- und Kulturzentrum begeben.

Für eine Übergangszeit soll das Jugend- und Kulturzentrum Gleis 1 im Verlauf des Frühjahrs in das Gebäude an der Lager Straße 11 einziehen, das sich in Besitz der Samtgemeinde Neuenhaus befindet. Für die derzeit dort lebenden Flüchtlinge stelle man zum Jahreswechsel Ersatzwohnungen zur Verfügung, erklärte Erster Samtgemeinderat Michael Kramer.

