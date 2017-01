Keine Verletzten nach Reifenplatzer auf A31

Lohne. Unverletzt überstanden haben die Insassen eines Mercedes am Sonntag gegen 16.30 Uhr einen Unfall auf der Autobahn 31 zwischen Emsbüren und Lohne. Der Mercedes aus Castrop-Rauxel hatte einen Reifenplatzer und kam in der Folge mit der Mittelleitplanke in Berührung. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Das Fahrzeug war mit zwei Menschen besetzt, die den Unfall unverletzt überstanden haben. Am Steuer saß ein 71-Jähriger, auf dem Beifahrersitz eine 63-Jährige. Die Fahrbahn Richtung Norden war für eine halbe Stunde halbseitig gesperrt.