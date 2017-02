Kevin Kamp zieht es nach Schüttorf

fh Schüttorf. Der FC Schüttorf 09 vermeldet den ersten Zugang für die kommende Fußballsaison: Kevin Kamp wird im Sommer vom Bezirksliga-Rivalen SV Eintracht TV Nordhorn zur Mannschaft des Trainer-Duos Michael Schmidt und Rainer Sobiech wechseln. Mit dem gerade erst 22 Jahre alt gewordenen Angreifer haben sich die Schüttorfer einen vielseitig verwendbaren Spieler geangelt. „Er ist offensiv sehr flexibel, verfügt über eine hohe Spielintelligenz, ist jung und dynamisch“, zählt Schmidt die Vorzüge seines künftigen Schützlings auf. Kamp lief bereits als Jugendspieler bei den Senioren auf und sammelte daher bei Eintracht Erfahrung in höheren Ligen. In dieser Saison hat er zwölf Tore für die Nordhorner erzielt.

„Wir hatten Handlungsbedarf“, erklärt Schmidt die Personalie. Kamp soll die Lücke schließen, die nach dieser Saison der Abgang von Bertino Nacar hinterlässt. Der Stürmer, der bislang zwölf Treffer für den Tabellenzweiten erzielt hat, wechselt als Spielertrainer zum westfälischen A-Kreisligisten Matellia Metelen. Für Kevin Kamp gab es wohl nicht nur sportliche Gründe für den Wechsel zum FC 09. „Er wird in absehbarer Zeit nach Schüttorf ziehen“, gibt es laut Schmidt auch einen privaten Hintergrund.

Die Schüttorfer wollen in den nächsten Wochen ihre Personalplanung weiter vorantreiben. Bei den Akteuren aus dem aktuellen Kader sind laut Schmidt zwei oder drei dabei, bei denen es noch fraglich sei, ob sie dem FC 09 treu bleiben. Allerdings wollen Schmidt, Sobiech und der Sportliche Leiter Björn Meyer in den kommenden Tagen auch noch weitere Zugänge präsentieren.

Gestern Abend bat das Trainer-Duo zum ersten Training; aufgrund der Witterung musste sich das Team mit einer Laufeinheit begnügen. Für heute Abend wurde der Kunstrasenplatz in Emsbüren gebucht. Auch das Fitnessstudio ist für die nächsten Wochen als Alternative angedacht. Dazu kommen vier Testspiele, das erste bereits am kommenden Sonnabend, 4. Februar, beim westfälischen Bezirksligisten TuS Recke (14.30 Uhr). Es folgen weitere Vergleiche in Neuenkirchen (12. Februar), in Nordhorn gegen den SV Vorwärts (18. Februar) und beim SV Holthausen/Biene (25. Februar). Bis zum ersten Punktspiel am 5. März beim SV Meppen II müssen Schmidt und Sobiech ihr Team in Wettkampfform gebracht haben, um für das Titelrennen mit dem punktgleichen Spitzenreiter BW Papenburg (beide 37) gerüstet zu sein.