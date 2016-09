Kind in Sportverein von Betreuer missbraucht?

Mehr aus diesem Ressort

Eine 42-Jährige aus Clusorth-Bramhar ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der B 213 in Bawinkel schwer verletzt worden. Sie prallte mit ihrem Auto gegen eine Mauer. mehr...

Unfallserie in Neuenkirchen: Am Dienstag ist es gleich zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Einmal kollidierten zwei Fahrzeuge auf dem Burgsteinfurter Damm, auf der Rheiner Straße stießen ebenfalls Fahrzeuge aufeinander. mehr...

Am Sonnabend ist zwischen 21.15 und 22 Uhr eine 15-Jährige aus dem emsländischen Schapen von zwei unbekannten Männern sexuell bedrängt worden. Sie habe während der Tat laut um Hilfe gerufen, berichtet die Polizei. mehr...

In der Nähe des Grenzübergangs Nieuw-Schoonebeek-Twist ist am Mittwoch ein mit Geflügel beladener Lastwagen in Brand geraten. Der Großteil der Tiere konnte gerettet werden. mehr...