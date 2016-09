Kinder aus Laar erforschen die Vechte

Grundschüler aus Laar haben die Vechte auf besondere Weise erkundet: Mit einem Holzboot ging es den Fluss entlang in Richtung Niederlande. Dabei gab es allerlei Tiere und Pflanzen zu entdecken.

Laar. Seit mehr als einem Jahr startet in Laar, ganz im Nordwesten der Grafschaft Bentheim, die Vechtezompe zu ihren Touren. Die Zompe ist ein Schiff, das zwar neu gebaut wurde, aber ein altes Vorbild hat. Bis vor gut 150 Jahren haben die flachen Boote verschiedene Waren über den Fluss transportiert. Der Nachbau wird allerdings nicht für Transporte genutzt, sondern für Ausflüge im Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Mittlerweile ist die Vechtezompe eine beliebte Touristenattraktion – und nun soll sie Teil einer besonderen Schulaktion werden. Die Samtgemeinde Emlichheim, zu der auch Laar gehört, plant das Projekt „Schwimmendes Klassenzimmer“. Bei einer Bootstour sollen die Kinder erleben, welche Tiere im und am Fluss leben und welche Pflanzen an den Ufern wachsen. Zahlreiche Schüler aus Laar sind in der vergangenen Woche bereits auf Entdeckungstour gegangen.

Die Gruppe der Viertklässler war vor einigen Tagen dran. Frühmorgens ging es gemeinsam zur Anlegestelle der Zompe. Das Schiff ist festgemacht in einem schwimmenden Häuschen unterhalb der Laarer Windmühle. Schnell die Schwimmwesten angezogen – und schon konnte es losgehen.

Mit an Bord waren natürlich auch die Steuermänner: Sie gehören zum Mühlenverein und haben ihre traditionelle Kleidung angezogen. Langsam fuhr das zwölf Meter lange Boot flussabwärts, angetrieben durch einen Elektromotor mit 15 PS. Nachdem die Brücke der Hauptstraße geschafft war, konnte der hohe Mast aufgerichtet werden.

Bald lag das Dorf weit zurück und außer einem leisen Plätschern gab es kaum Geräusche zu hören. Aufmerksam schauten sich die Kinder um und sahen etwa die verschiedenen Altarme der Vechte. Das sind Überbleibsel des früheren Flussverlaufs. Für den Ausflug hatten die Schüler bunte Karten bekommen, die zeigten, welche Pflanzen und Tiere es zu entdecken gibt – zum Beispiel Teichrosen und Rohrkolben oder Blässhühner und Haubentaucher. Immer wieder zeigten die Mädchen und Jungen aufgeregt zum Ufer, wenn sie wieder etwas erkannten. Sogar ein paar Kormorane – das sind große, schwarze Vögel – ließen sich blicken.

Nach rund anderthalb Stunden war die Fahrt vorbei. Auf dem Rückweg durften auch einige Kinder mal ans Steuer, was ihnen sichtlich Spaß gemacht hat. Auch weitere Schulklassen aus der Grafschaft sollen künftig an dem Projekt „Schwimmendes Klassenzimmer“ teilnehmen können. Informationen für Lehrer gibt es bei Rita Köster unter Telefon 05943 809233.