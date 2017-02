Kinderkarneval am Sonnabend im Zoo

gn Nordhorn. Der Nordhorner Karnevalsclub „Junge Narren“ kommt auch in diesem Jahr im Tierpark Nordhorn zum Kinderkarneval zusammen. Am Samstag, 11. Februar, gibt es dort den „Karneval der Tiere“: Die Vierbeiner des Zoos bekommen Gesellschaft von vielen Zweibeinern in Kostümen.

„Der Kinderkarneval im Tierpark macht jede Menge Spaß und die Rückmeldungen der Närrinnen und Narren sind durchweg positiv“, freut sich Martin Tolhuysen. Er ist Sitzungspräsident des Karnevalsvereins. „Die Kombination ist ideal, denn die große Cafeteria mitten im Tierpark bietet genügend Platz für das bunte, karnevalistische Treiben. Der Spielplatz, ,Max Abenteuerland‘, der nahe Streichelzoo und die Informationsfütterungen sorgen ganz nebenbei für eine tolle Abwechslung“, findet er.

Los geht es am Samstag, 11. Februar, um 14.11 Uhr. Verkleidete Kinder und je eine Begleitperson erhalten ab dieser Uhrzeit freien Eintritt in den Familienzoo. Weitere Begleitpersonen zahlen einen ermäßigten Eintritt von sechs Euro. Das offizielle Programm beginnt in der Cafeteria gegen 15 Uhr und endet um etwa 18 Uhr. Für Speisen und Getränke sorgt das Team der Cafeteria des Tierparks. Und Zoobesucher, die in Ruhe ihren Kaffee genießen wollen, finden im Gasthaus „MalleJan“ auch ein Plätzchen abseits des Kinderkarnevals.

Dieser Artikel ist auf der GN-Kinderseite erschienen.

