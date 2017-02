Nordhorn. Nach einer witterungsbedingten Zwangspause hat vor wenigen Tagen auf dem NINO-Gelände der Rohbau des Kinozentrums begonnen. Auf den schon Ende 2016 fertig gegossenen Betonfundamenten werden die ersten großen Betonfertigteile aufgestellt. Das Kino soll in der zweiten Jahreshälfte fertig werden.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/kinozentrum-beginnt-als-plattenbau-zu-wachsen-183440.html

Das Multiplexkino soll vor Jahresende an den Betreiber „UCI Kinowelt“ übergeben werden, der es als sein 24. Kinozentrum in Deutschland eröffnen will.

Aus großen vorgefertigten Betonteilen wächst nun der Rohbau des Gebäudekomplexes. Er soll in einigen Wochen stehen. Weitaus länger werden anschließend Innenausbau und Einrichtung dauern.

Die Bauarbeiten am neuen Kino in Nordhorn gehen nach der witterungsbedingten Zwangspause weiter. Am Zeitplan wird weiter festgehalten.

