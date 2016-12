Der Friedensgottesdienst mit Kirchenpräsident Martin Heimbucher beginnt am Sonntag um 10 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Heidegut in Wielen.

Kirchenpräsident Heimbucher am Sonntag in Wielen

gn Wielen. In einem gemeinsamen Gottesdienst am kommenden 3. Advent (11. Dezember) bitten mehr als 30 reformierte Kirchengemeinden zusammen mit reformierten Kirchengemeinden in Syrien und dem Libanon um Frieden. Einer dieser Gottesdienste findet auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Heidegut in Wielen statt. „Die Menschen in Syrien und wir glauben an die Kraft des Gebets“, sagt Kirchenpräsident Martin Heimbucher. „Wir wollen uns gemeinsam an Gott wenden und ihn bitten, der Not der Geschundenen und dem Krieg Einhalt zu gebieten.“

Der Gottesdienst wurde gemeinsam mit Vertretern der Evangelischen Kirche im Libanon und Syrien geplant. Er beinhaltet auch Berichte von Syrern, die von ihren Erlebnisse mit dem Krieg in ihrer Heimat erzählen sowie Berichte von syrischen Flüchtlingen, die jetzt in Deutschland leben. Die Evangelisch-reformierte Kirche hat seit gut einem Jahr engere Beziehungen zur Evangelischen Kirche in Syrien und Libanon (National Evangelical Synod of Syria and Lebanon).

Die Christen in Syrien und im Libanon wünschten sich, dass wir in Europa mehr über sie erfahren, sagt Sabine Dressler. Die evangelisch-reformierte Pastorin war in diesem Jahr dort zu zwei Partnerschaftsbesuchen bei der Evangelischen Kirche.

Kirchenpräsident Martin Heimbucher wirkt am Adventssonntag in einem Gottesdienst in der Grafschaft Bentheim mit. Er predigt um 10 Uhr im Gottesdienst auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Heidegut Wielen. Dazu laden die altreformierte und die reformierte Gemeinde Uelsen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Übersicht über alle Friedensgottesdienste am 3. Advent in Ostfriesland, in der Grafschaft Bentheim und den anderen Regionen der Evangelisch-reformierten Kirche findet sich im Internet unter www.reformiert.de.