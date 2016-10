Kirmeseröffnung in Nordhorn im Regen

Kirmeseröffnung Nordhorn Bild / Bild kaufen Herbstkirmes Eröffnung in Nordhorn auf dem Neumarkt. Foto: Werner Westdörp

Im Regen ist am Freitagnachmittag die Herbstkirmes in Nordhorn eröffnet worden. Fünf Tage lang wird auf dem Neumarkt Kirmesspaß angeboten. GN-Fotograf Werner Westdörp hat die Eröffnung in Bildern festgehalten.