Kirsten Schnieders knackt 3-Stunden-Marke

Frankfurt. 2:59:49 leuchteten im Stimmungskessel der Frankfurter Festhalle auf, als Kirsten Schnieders auf dem legendären roten Teppich die Ziellinie überquerte. Damit hatte sich die LCN-Athletin bei der 35. Auflage des Frankfurt-Marathons einen Traum erfüllt und die Drei-Stunden-Marke knapp unterboten. „Ich möchte an dieser Marke kratzen“, hatte sie wenige Tage zuvor noch als Richtzeit ausgegeben. Ihr kam entgegen, dass sie in einem Startblock unmittelbar hinter den Eliteläufern eingereiht war und sie sich somit in einem ambitionierten Feld befand. „Die Pace, die ich ab dem Start mitging, war eigentlich viel zu schnell für mich“, blickt sie zurück. Und eine leichte Nervosität kam auf, zumal die Zwischenmarke bei Kilometer fünf bei 20:47 Minuten lag.

Die Tempoläufe der Vorbereitung jedoch sollten sich auszahlen und sie blieb bei ihrem konstanten Tempo von 4:15 Minuten pro Kilometer. Bei der Halbmarathon-Marke lag sie in 1:28:04 Stunden gut im Rennen und auch in der zweiten Hälfte stürzte die Geschwindigkeit nicht wesentlich ab. Dabei setzte die Georgsdorferin das Motto des Frankfurt-Marathons, „This is your day!“, für sich positiv um, wenn auch die Beine nach 30 Kilometern etwas schwerer wurden. Sieben Kilometer vor dem Ziel rechnete sie sich aus, dass sie immer noch in der Zielzeit von drei Stunden lag. „Zähne zusammenbeißen“, lautete die Devise.

Als das Ziel absehbar war, beflügelte sie das und sie erhöhte noch einmal leicht das Tempo. Den schmalen Grat zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit beim Marathon hat sie für sich mit den Worten entschieden: „Das war ein Tag!“ Das Erlebnis Frankfurt-Marathon hatte ihr schon am Tag vor dem Start ein erstes Highlight beschert: Als sie in der Messehalle ihre Unterlagen holen musste, traf sie auf Jan Frodeno, den Triathlon-Olympiasieger von 2008 und zweifachen Ironman-Gewinner auf Hawaii. „Er hat da ein ganz lockeres Interview gegeben“, berichtet Schnieders, „ich bewundere seine ansteckend sportbegeisterte Art.“

Für ihren Trainer Dieter Dinkhoff war die Zeit in Frankfurt eine „Punktlandung“ und er sah sich in der Gestaltung des Trainingsplanes bestätigt. Kirsten Schnieders hat in der Wertung der deutschen Marathon-Meisterschaft der Frauen nicht nur den zwölften Rang belegt, sondern auch ihren eigenen Kreisrekord um neuneinhalb Minuten verbessert.

Teamkamerad Berthold Nykamp (Altersklasse M70) lief über die 42,195 km lange Strecke in 3:48:20 Stunden eine respektable Zeit, mit der er sich in der deutschen Meisterschaftswertung die Bronzemedaille sicherte. „Dieser Erfolg kam für mich völlig überraschend“, so der Nordhorner, der damit im Ranking des NLV an zweiter Position liegt.

Artikel zum Thema Sie läuft unbeschwert von Bestzeit zu Bestzeit