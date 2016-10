Kita-Baustopp: Grüne sprechen von Schaukampf

gn Bad Bentheim. In der Debatte um die noch fehlenden Fördergelder für die Erweiterung der Kindertagesstätte an der Sperberstraße in Bad Bentheim haben sich jetzt auch die Grünen geäußert.

„Zum Start der neuen Legislaturperiode läuft es nicht rund in Bad Bentheim, es knirscht deutlich zwischen Verwaltung und der neuen Mehrheit im Stadtrat aus CDU und FDP“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Dr. Christian Blum. „Leider verhaken sich CDU und Bürgermeister Dr. Pannen, SPD, in einem Schaukampf aus Schuldzuweisungen, statt an Lösungen zu arbeiten“ sagt Blum. Natürlich seien zusätzliche finanzielle Belastungen ein Problem für Bad Bentheim, gerade da Bad Bentheim sich dauerhaft entschulden muss.

„Wir können uns jetzt und wir werden uns auch in Zukunft nicht alles leisten können“, kommentiert Blum, der auch Mitglied des Finanzausschusses ist. Gerade deshalb müsse der Stadtrat entscheiden, was für Bad Bentheim wichtig ist und was die langfristigen Ziele seien, damit die vorhandenen Mittel wohlüberlegt und verantwortlich eingesetzt werden könnten.

„Qualifizierte und zeitgemäße Kinderbetreuung zeichnet eine zukunftsorientierte und lebenswerte Stadt aus und ist deshalb ein Ziel der Grünen im Stadtrat“, sagt Blum.

„Nicht zu vergessen ist auch, dass die Bereitstellung von ausreichender Kinderbetreuung zudem gesetzlich vorgegeben ist, unabhängig von der Verfügbarkeit von Fördergeldern“. Wenn SPD und CDU gegen die Stimmen der Grünen den Ausbau der Sauna im Badepark für zirka 280.000 Euro freigäben und nur wenige Tage später der Ausbau einer Kindertagesstätte scheitere, weil erwartete Fördergelder ausbleiben, dann sei der Blick für die wichtigen Ziele verloren gegangen. „Wir müssen genau überlegen und dann entscheiden, wofür wir Geld ausgeben. Wir dürfen kein Geld für Einzelinteressen oder Prestigeprojekte ausgeben. Nur wenn wir uns über Ziele und Prioritäten klar sind, können wir strategisch und zum langfristigen Nutzen unserer Stadt handeln“, unterstreicht Blum.

Für die Kita Sperberstraße müsse zügig eine Lösung, eventuell zunächst eine Zwischenfinanzierung, gefunden werden, auch um Folgekosten durch einen Baustopp zu vermeiden. „Faule Kompromisse, wie die Finanzierungslücke durch eine weitere Anhebung der Elternbeiträge zu schließen, werden wir auf keinen Fall unterstützen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Bad Bentheimer Grünen.