Kita Sperberstraße: CDU fordert Aufklärung

gn Bad Bentheim. Der Bad Bentheimer CDU-Vorsitzende Heiner Beernink reagiert entsetzt auf die Informationen der Stadtverwaltung, dass aufgrund fehlender Förderzusagen bereits begonnene Umbauarbeiten an der Kita Sperberstraße nun pausieren müssen. Ebenfalls betroffen seien zwei geplante Krippengruppen in der Kita am Neubauprojekt „Kaiserhof“. Der Bürgermeister hatte darauf verwiesen, dass die Anträge fristgerecht eingereicht worden seien. Beernink fordert Aufklärung, wie es zu dieser Situation kommen konnte: „Jeder weiß, dass eine Eingangsbestätigung noch lange keine Antragsbewilligung ist“, so Beernink. Das müsse gerade auch Volker Pannen als ehemaligem Finanzbeamten bekannt sein.

„Fördertopf bereits seit dem 30. Juni ausgeschöpft“

Nicht nachvollziehen kann der Christdemokrat Hinweise von Pannen, er habe in den letzten Tagen viele Anrufe geführt und Emails geschrieben, um sich nach dem aktuellen Stand der Anträge zu erkundigen. Beernink habe in einem einzigen Telefonat mit dem Büro des Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann erfahren, dass der entsprechende Fördertopf bereits seit dem 30. Juni ausgeschöpft ist. Eine Vorleistung, wie sie nun Pannen in die Diskussion gebracht hat, wäre daher gleichbedeutend mit einer Eigeninvestition der Stadt: „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie die Stadt eine solche Investition aus dem Stand leisten soll“, macht Beernink klar.

Fragenkatalog zu „Kita-Förderskandal“

Mit Blick auf die Zeitabläufe betont Heiner Beernink: „Die Rückendeckung der Ratsmehrheit, die Pannen nun einfordert, um auch ohne Fördermittelzusage die Finanzierung aus städtischen Geldern sicherzustellen, hätte der Bürgermeister schon im Sommer mit seiner damaligen Ratsmehrheit einholen können.“ Beernink kündigte an, der Stadt einen Fragenkatalog zu diesem „Kita-Förderskandal“ zukommen zu lassen.

Frühestens in fünf Wochen könne man sagen, ob es ein weiteres Förderprogramm geben werde. Entsprechend dem Entwurf der Bundesregierung zum Haushalt 2017 sowie der Finanzplanung bis 2020 ist ein Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ mit einem Mittelansatz von insgesamt 1,126 Milliarden Euro vorgesehen. Die abschließende Entscheidung im Rahmen der parlamentarischen Haushaltsberatungen des Bundestages bleibt abzuwarten. Erst dann könne man unter Umständen erneut eine Förderung für die bis dahin noch nicht begonnenen Maßnahmen beantragen. „Die sich hieraus ergebenden Verzögerungen sind höchst bedauerlich“, macht der CDU-Vorsitzende deutlich.

„Bauarbeiten an Kita in Bad Bentheim sollen weitergehen“

„Das Land Niedersachsen muss handeln, um den Engpass beim Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder zu überwinden“, fordert indes der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers mit Blick auf fehlende Finanzmittel, die jetzt zu dem Baustopp in der Sperberstraße geführt hätten. In der Grafschaft betreffen die fehlenden Mittel darüber hinaus den Ausbau des evangelisch-reformierten Kindergartens in Schüttorf, der Kindertagesstätte Frensdorfer Schule, des Bienenkorbs und der Kindertagesstätte Eichenstraße in Nordhorn sowie die Kindertagesstätte Kaiserhof in Bad Bentheim. „Insgesamt fehlen in der Grafschaft Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro“, rechnet Hilbers auf Grundlage einer parlamentarischen Anfrage vor und sieht das Land Niedersachsen in der Pflicht, den Ausbau durch ausreichende Finanzmittel sicherzustellen.

Kontakt mit Kultusministerin

Das Finanzierungsdefizit, das für die aktuellen Projekte bestehe, dürfe nicht zum Nadelöhr werden, sagt der Landespolitiker. „Das Land Niedersachsen ist am Zug. Es muss durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise durch Überbrückungsbewilligungen dafür Sorge zu tragen, dass weitere Projekte zeitnah realisiert werden können“, meint er. Dazu hat sich der CDU-Politiker Hilbers bereits an die Kultusministerin gewandt. Er schlägt vor, dass das Land Zusagen über die Mittelbewilligung erteilt, die Kommunen in Vorleistung treten und die Mittel an die Kommunen fließen, sobald die Bundesmittel bei den Ländern angekommen sind. „Was wir jetzt mit dem Baustopp in Bad Bentheim erleben müssen ist der Sache auch im Hinblick auf das jüngste Gerichtsurteil zum Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz nicht dienlich“, erklärt Hilbers und fordert in Richtung Landesregierung: „Wenn wir es ernst meinen mit dem Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, dann müssen auch alle Akteure an einem Strang ziehen, um in schwierigen Situationen Lösungen zu finden.“

„Druck vor Ort besteht jetzt“

Es nütze nichts mit dem Finger nach Berlin zu zeigen, oder die neuen Mittel für die Jahre 2017 bis 2020 in den Vorjahren verausgaben zu wollen. „Der Druck vor Ort besteht jetzt, dann muss auch jetzt für Entlastung gesorgt werden“, erklärt er mit Blick auf die fehlenden Plätze in der Kinderbetreuung in der Grafschaft Bentheim.