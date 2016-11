Kleine Sackgasse mit großem Geheimnis

Nordhorn. Rund 155.000 Euro hat sich die Stadt die umfangreiche Sanierung und Erneuerung der rund 85 Meter langen Sandstiege zwischen Rathausstraße und Bernhard-Niehues-Straße kosten lassen. Die Anfang September begonnenen Bauarbeiten, die durch Schwierigkeiten bei der Materiallieferung etwas verzögert wurden, konnten nun abgeschlossen werden. Gestern gaben Bürgermeister Thomas Berling und Stadtbaurat Thimo Weitemeier die Sandstiege als eine ökologisch moderne wie im Stadtbild ansprechende Straßenpflasterlandschaft frei, die nichts mehr mit der vielfach geflickten und holprigen Asphaltfahrbahn früherer Zeiten zu tun hat.

Die fünf Meter breite Sackgasse mit den beiden, 1,75 und 2 Meter breiten Bürgersteigen bildet vor allem eine wichtige Fuß- und Radwegeverbindung zum Rathaus und zur Stadtbibliothek. Es gilt Tempo 30. Ausgelegt wurde die Straße mit rund 800 Quadratmeter sickerfähigem Pflaster. Dazu wurden rund 40.000 Steine verlegt. Ausgestattet ist die Sandstiege nun auch mit einer energie- und kostensparenden LED-Straßenbeleuchtung. Weichen mussten für den Umbau drei Ahornbäume, dafür wurden entlang der Straße fünf, jeweils zehn Quadratmeter große Baumbeete für Baumfelsenbirnen angelegt, die noch gepflanzt werden.

Das große Geheimnis und die Aha-Effekte der kleinen Straße liegen jedoch in den Pflastersteinen und Gehwegplatten, die Nordhorns Kanalisation und Kläranlage entlasten und dabei auch noch dem Mikroklima der Wohnstraße ausgesprochen guttun sollen. Die grauen „Geoston Protect-Pflastersteine“ ermöglichen die Versickerung des Regenwassers durch das porige Steingefüge und über die Fugen. Gleichzeitig werden ökologisch riskante Schadstoffe aus dem Regen und der verkehrlichen Nutzung an der Steinoberfläche zurück- und festgehalten. Die Steine können von den Schadstoffen gereinigt werden. Für Weitemeier hat das sickerfähige Pflaster viel ökologisches Zukunftspotenzial: Mit dem Material werden nicht weitere Flächen versiegelt, was das Stadtklima verbessert. Die durch Starkregen zunehmend überforderten Kanalisationsnetze werden entlastet. An Ort und Stelle wird der Aufbau des Grundwassers ermöglicht. Vorsichtshalber verfügt jedoch auch die Sandstiege noch über einen unterirdischen Kanalabfluss. Sollte sich in den kommenden zwei Jahren die neue Pflasterung empfehlen, kann die Sandstiege zum Vorbild für weitere Nordhorner Straßen werden, wo es Engstellen im Kanalnetz gibt und bei denen der Unterbau und die Verkehrsbelastung ein Sickerpflaster zulassen.

Einen ersten Sickertest aus Eimer und Gießkanne zeigte gestern vor Ort, wie schnell Pflaster und Fugen das Wasser durchsickern und von der Straßenoberfläche verschwinden lassen. Dipl. Ing. Thomas Schülke vom Coesfelder Hersteller Heinrich Klostermann GmbH und Co. KG Betonwerke verwunderte das nicht: Mindestens 540 Liter Wasser pro Sekunde und Hektar schluckt nach seinen Angaben ein sickerfähiges Pflastersystem.