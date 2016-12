Mehr aus diesem Ressort

Zum 30. Mal erstrahlte der Ortskern von Uelsen am Wochenende im bunten Lichterglanz. Der „Andere Weihnachtsmarkt“ lockte viele Besucher an. Sie freuten sich über die vorweihnachtliche Stimmung und stilvolle Atmosphäre. mehr...

Rund 400 Menschen haben am Donnerstag am Haus Ringerbrüggen in Emlichheim die Friedenshymne „Imagine“ von John Lennon gesungen. Die Menschen zündeten Kerzen und Teelichter an. mehr...