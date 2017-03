Kleiner Jobwechsel für Vera Stödtke

Bad Bentheim. „Aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nix“. Dieser berühmte Werbeslogan aus dem Jahr 1991 für einen Schokoriegel könnte auch für den Job von Vera Stödtke Pate stehen. Seit drei Jahren ist sie Klimaschutzmanagerin der Stadt Bad Bentheim. Nach einigen politischen Diskussionen wird sie auch in den kommenden zwei Jahren für die Stadt tätig sein – offiziell allerdings nicht mehr als Klimaschutzmanagerin, sondern als Nachhaltigkeitsbeauftragte. De facto wird sich an ihrem Aufgabenbereich nicht viel ändern. Was insbesondere für die Mehrheitsgruppe im Stadtrat aus CDU und FDP ein wichtiges Argument gewesen sein dürfte, für eine Weiterbeschäftigung Stödtkes zu votieren, ist ein neues Aufgabenfeld: Sie soll sich künftig federführend um das Projekt „Jung kauft Alt“ kümmern. „Meine neue Tätigkeit ist sehr eng verbunden mit der der Klimaschutzmanagerin“, sagt Vera Stödtke im Gespräch mit den GN. „Die Sanierung älterer Häuser hat natürlich viel mit Klimaschutz zu tun.“

Ochtruper Straße 40

Ein Projekt, das sie von Beginn an begleitet hat, ist die Sanierung des Hauses Ochtruper Straße 40. „Das war schon ein Höhepunkt meiner Arbeit hier“, sagt Stödtke. „Es ist super zu sehen, wie sich so ein Projekt von Anfang bis Ende entwickelt.“ Die Ochtruper Straße 40 sei ein Beispielprojekt, wie man ein Haus fit für die Zukunft mache. Sowieso war das Projekt eng mit der Einstellung der Klimaschutzmanagerin verknüpft. Denn eine Bedingung für die Fördermittel, mit denen der Bund die Personalkosten einer Klimaschutzmanagerin fördert, ist die Umsetzung einer großen Maßnahme.

Stadtradeln

Ein weiteres wichtiges Projekt in ihrer bisherigen Tätigkeit für die Stadt Bad Bentheim war das Stadtradeln. „Das haben wir hier 2015 zum ersten Mal lokal gestaltet“, berichtet Stödtke, die in Münster wohnt und täglich mit dem Zug nach Bad Bentheim fährt. „Man hat dabei richtig gespürt, dass sich die Leute hier sehr für das Fahrradfahren begeistern“. Eine dritte Auflage sei für dieses Jahr geplant. „Besonders schön finde ich, dass man beim Stadtradeln auch mit vielen Gruppen ins Gespräch kommt“, sagt Vera Stödtke. Denn Netzwerken ist neben dem Beantragen von Fördergeldern für verschiedene Projekte ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Klimaschutzmanagerin. So gibt es beispielsweise die „Klimaabende“ an denen sich in unregelmäßigen Abständen externe Experten und interessierte Bürger treffen und sich über Projekte austauschen oder Ideen sammeln. „Wer Interesse hat, zu einem Treffen zu kommen, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Stödtke. Zudem gibt es regelmäßig sogenannte Quartiersspaziergänge, zu denen die Nachbarschaften eingeladen sind.

Windenergie und LED-Beleuchtung

Intensiv begleitet hat Vera Stödtke auch die Errichtung des Bürgerwindparks in Westenberg sowie die Planungen für den Windpark in Waldseite. Ebenso die Umrüstung auf LED-Beleuchtung wie in der Bentheimer Schürkamphalle, wofür auch Klimaschutzfördergelder verwendet worden sind. Fördergelder gab es außerdem für die Umrüstung des städtischen Fuhrparks auf Elektro-Autos. Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es bereits einen Hybrid-Wagen mit E-Motor, nun sollen demnächst drei neue Elektro-Fahrzeuge die benzinbetriebenen Autos ersetzen. Eine neue Aktion in diesem Jahr ist die Reihe „Klima Café“, bei der unterschiedliche Themen des Klimaschutzes aufgegriffen und die Bürger informiert werden. Auch thematische Exkursionen sind geplant. Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit erhält Stödtke übrigens noch bis Ende Juli von der Bundesfreiwilligendienstleistenden Sara Vordermark.

Büro im Bauamt

An einen neuen Arbeitsplatz muss sich die Nachhaltigkeitsbeauftragte nicht gewöhnen. Sie hat auch weiterhin ein Büro im Bad Bentheimer Bauamt. Diesem ist sie mit ihrer neuen Stellenbeschreibung nun auch offiziell zugeordnet. „Für mich macht das keinen großen Unterschied. Ich habe vorher auch schon Volker Pannen zugearbeitet“, berichtet Stödtke.

Diskussionen um Beschäftigung

Verändert hat sich allerdings die Fördersumme, die die Stadt für die Personalkosten vom Bund erhält. Waren es in den vergangenen drei Jahren noch 85 Prozent, beinhaltet die Anschlussförderung nun nur noch 56 Prozent. Im Kommunalwahlkampf war die Frage ihrer Weiterbeschäftigung daher intensiv diskutiert worden. „Belastet haben mich diese Diskussionen aber nicht“, sagt Stödtke. „Ich kenne diese Situation von Anfang an und durch die vielen Kontakte kommt auch viel gegenseitiges Verständnis auf. Es gab ja auch nie Vorbehalte gegen meine Person.“