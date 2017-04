Kleinflugzeug stürzt in Portugal nahe Supermarkt ab

dpa Lissabon. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe eines Supermarkts sind in der portugiesischen Stadt Tires fünf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handele es sich um die vier aus Frankreich und der Schweiz stammenden Insassen der Maschine, sowie einen Lastwagenfahrer, der von Wrackteilen getroffen worden sei, berichtet die Zeitung „Publico“. Den Angaben zufolge war die in der Schweiz registrierte Maschine aus noch unbekannter Ursache am Mittag bereits in der Luft explodiert und anschließend auf den Parkplatz des Supermarktes gestürzt.