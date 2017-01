Kleinlaster aus Nordhorn in Bawinkel verunglückt

Eisglatte Straßen auch im Emsland: In Bawinkel wurde ein Nordhorner leicht verletzt, als sein Lkw gegen einen Baum prallte. In Freren zog sich eine Autofahrerin schwere Verletzungen zu.

sb Bawinkel/Freren. Bei einem Unfall am Sonnabend gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 66 bei Bawinkel hat sich der 26 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw aus Nordhorn leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der Lengericher Straße in Richtung Bawinkel unterwegs. „Auf der winterglatten Fahrbahn kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum“, heißt es im Polizeibericht.

Das Fahrzeug drehte sich, stieß gegen einen weiteren Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Freren: Schwerer Unfall auf Schapener Straße in der Nacht zu Sonntag.

Bei einem Unfall am Samstagabend auf der Schapener Straße in Freren wurde eine 45-jährige Autofahrerin aus Freren schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr die Frau gegen 23.15 Uhr mit einem Kia die Straße von Freren in Richtung Schapen. „Auf der witerglatten Fahrbahn kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab“, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Der Wagen prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch an diesem Auto entstand Totalschaden.