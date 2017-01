Klick-Hits 2016: Themen des Jahres auf GN-Online

Nordhorn. „Blaulichtmeldungen“ – so nennen Journalisten Nachrichten über Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze. Gerade im Internet stoßen solche Meldungen auf besonders großes Interesse. Das gilt auch für die Jahresstatistik 2016 der meistgelesenen Artikel auf GN-Online, die weitgehend eine Liste der schlechten Nachrichten ist. Nur wenige andere Themen haben die Leser so stark interessiert.

Immerhin: Die aktuelle Berichterstattung am Abend der Kommunalwahl hat es bis auf Position 2 geschafft, das Tagebuch einer Bentheimer Flüchtlingspatin auf den siebten Platz und ein Artikel über den Schildbürgerstreich am Bentheimer Bahnhof, dessen Türen sich nicht mehr öffnen lassen, steht auf Rang 12. Der meistgelesene Artikel, in dem es um den gewaltsamen Tod einer Seniorin in Neuenhaus geht, wurde übrigens mehr als 75.000 Mal angeklickt.

Meistgelesene Artikel 2016 auf GN-Online

Ein Thema, das es ebenfalls in die obige Liste geschafft hat, ist die Wiederbelebung des Schienenpersonenverkehrs in der Grafschaft. Dass dieses Projekt die GN-Leser besonders bewegt, zeigt auch die Statistik der meistkommentierten Artikel auf GN-Online 2016, die ansonsten erwartungsgemäß vor allem von einem Thema dominiert wird: Flüchtlinge.

Meistkommentierte Artikel 2016 auf GN-Online