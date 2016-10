Klicktipp: Denekamper legt für 300.000 Fans auf

Der Denekamper Discjockey Jacques Journée feiert derzeit als DJ Act of Rage große Erfolge im In- und Ausland. Unlängst trat er im Rahmen der Pariser Techno Parade mit 300.000 Teilnehmern auf.

lf/fg Denekamp. Als DJ Act of Rage feiert der Denekamper Jacques Jorunée derzeit Riesenerfolge im im In- und Ausland. Er legte auch bei der bekannten Pariser Techno Parade mit 300.000 Teilnehmern auf und schaffte es damit auch auf die Titelseite der niederländischen Tageszeitung Twentsche Courant Tubantia. Mit acht Tonanlagen ging es im Schritttempo auf einem Partytruck entlang der Seine.

In der darauf folgenden Nacht trat der 22-Jährige bereits wieder in den Brabanthallen in Den Bosch vor 15.000 Fans beim Supremacy-Festival auf. Vor Auftritten kann er sich momentan kaum retten. Er selbst bezeichnet seine Musik als „Hardstyle“. Zurzeit hat der Denekamper DJ auf Facebook rund 36.000 Fans, 13.700 Abonnenten auf Instagram.