Klicktipp: Interaktiver Rundgang durch Kirche

Bad Bentheim. Die katholische Kirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim wird derzeit renoviert. Das Gotteshaus ist deswegen seit Anfang Mai geschlossen. Dennoch ist weiterhin ein Blick in das Gebäude möglich – allerdings ein virtueller.

Fotograf Franz Frieling hat zwei 360-Grad-Fotos des Inneren der Kirche erstellt: in der Mitte des Kirchenschiffs und vorm Altar. Das Besondere daran ist, dass der Betrachter das Bild am Computer per Maus und am Smartphone oder Tablet per Bewegung des Geräts bewegen kann, so als ob er in der Kirche steht. Perfekt wird diese Illusion mit einer sogenannten Virtual-Reality-Brille.

Im Gegensatz zu anderen 360-Grad-Fotos sind keine Übergänge zwischen den Einzelfotos, aus denen das Gesamtbild zusammengesetzt ist, zu erkennen. Außerdem verändern sich Gegenstände und Raum, je nach Perspektive werden sie realistisch gestreckt oder gestaucht. Ebenso ist es möglich, die Ansicht beispielsweise in den Fischaugen-Modus umzuschalten.

Über diesen Link gelangen Sie zu den 360-Grad-Fotos.

Artikel zum Thema Finanzen setzen Kirchenrenovierung Grenzen