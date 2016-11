Klicktipp: Stöbern in der Hamsterkiste

Neuenhaus. „Das Internet bietet so viele Möglichkeiten, die zum Lernen genutzt werden können – wenn das Material taugt.“ Hiervon ist der pensionierte Grundschulleiter Alois Brei aus Neuenhaus überzeugt. Schon 2002 kam ihm die Idee, auf einer Internetseite Lerngeschichten für Kinder zu sammeln, die leicht verständlich sind. Gesagt, getan: Die Hamsterkiste war geboren und wird noch heute fleißig mit Texten, Arbeitsblättern, Audiodateien und Spielen bestückt. Die Informationen haben sich der Pädagoge und sein Team aus Büchern und eigener Internetrecherche zusammengesucht.

Das Angebot auf Hamsterkiste.de rund um Tiere, Pflanzen, Mathe, Deutsch und Englisch ist für Kinder der Klassen 1 bis 6 gedacht – und natürlich für deren Eltern. Aber auch viele Interessierte, die nicht mehr zur Schule gehen, scheinen sich gerne auf der Seite zu tummeln. Pro Tag klicken sich etwa 5000 bis 6000 Nutzer durch die Kategorien, weiß Alois Brei: „Diese Zahlen gelten allerdings für die Schulzeiten, außerhalb der Ferien.“

Und auch im Ausland ist die Seite bekannt: So gab es in den vergangenen 30 Tagen beispielsweise rund 4000 Zugriffe aus Nordamerika und etwa 1700 aus Asien. Innerhalb Europas riefen etwa 180.000 Nutzer die Seite auf. „Ich erhalte schon mal Rückmeldungen von Auswandererfamilien. So schrieb mir einst eine Mutter aus Singapur, dass ihre Kinder mit der Hamsterkiste Deutsch lernen“, berichtet der 69-Jährige.

Kinder und alle, die die Inhalte nicht kommerziell nutzen, dürfen die Texte und Audiodateien kostenlos nutzen. „Lehrer und Schulen müssen allerdings eine Lizenz kaufen, wenn sie die Inhalte im Unterricht verwenden“, sagt Alois Brei, der viel Mühe und Arbeit in die Seite steckt.

Im Inland wird die Hamsterkiste ebenfalls zum Deutschlernen genutzt: Seit rund einem Jahr gibt es die Kategorie „Willkommen in Deutschland“. Hier können zum Beispiel im Basiskurs Deutsch/Arabisch erste Wörter und Redewendungen angehört und nachgesprochen werden. „Zwei Mädchen aus Syrien und ihr Cousin haben mir dabei geholfen, einige Wörter und Sätze für die Hamsterkiste zu vertonen. Alle drei leben jetzt in Neuenhaus und sprechen schon prima Deutsch“, sagt Alois Brei, der drei Kinder in seiner Freizeit gerne beim Deutschlernen unterstützt.

Neben der Hamsterkiste betreut Alois Brei unter anderem auch den Internetauftritt Grafschafter Geschichte. Hier listet der einstige Schulleiter der Grundschule Wilsum chronologisch einzelne Ereignisse der regionalen Geschichte auf, wie zum Beispiel „Der goldene Becher von Gölenkamp“, „Das erste Automobil in Schüttorf“ oder „Kindheit auf dem Lande im Jahre 1911“. Es sei unglaublich spannend, Ereignisse aus der Weltgeschichte auf die lokale Ebene runter zu brechen, begründet Brei seine Motivation für die Erstellung der Seite. Besonders wichtig findet Alois Brei allerdings die Zeit des Nationalsozialismus. „Die ist regional nicht wirklich aufgearbeitet“, findet der Neuenhauser.

Wie es um die Zukunft der Seite Grafschafter Geschichte bestimmt ist, ist momentan ungewiss. „Ich komme nicht wirklich dazu, die Seite zu pflegen“, sagt Alois Brei. Aber das, was bereits auf der Seite zu finden ist, stehe auch künftig zur Verfügung, verspricht er.