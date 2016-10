Klicktipp: Tourismusverein mit neuer Internetseite

Das digitale Aushängeschild des Tourismus in der Grafschaft ist runderneuert. Die Seite bietet neben Tipps für Auswärtige auch Informationen für Grafschafter.

Nordhorn. Wer die Grafschaft entdecken will, ist auf der Internetseite www.grafschaft-bentheim-tourismus.de des Grafschaft Bentheim Tourismus e.V. gut aufgehoben. Vor wenigen Tagen wurde die Seite komplett neugestaltet. Sie ist nun responsiv – passt sich also automatisch der Bildschirmgröße von Smartphones und Tablets an.

Kurz und knapp gibt es auf der Internetseite Informationen zu Sehenswürdigkeiten in der Grafschaft und deren Geschichte sowie Fotos, die Lust auf einen Besuch machen sollen. Touristen und auch Einheimische können sich so informieren. Außerdem können sie auf der Seite eine passende Unterkunft suchen und buchen.

Der Tourismusverein stellt ebenso Fahrradrouten und Wanderwege durch die Region vor. Die Routen sollen anhand von GPS-Tracks mit entsprechenden technischen Geräten nachgeradelt und -gewandert werden können. Das klappt allerdings nicht in allen Fällen, wie ein Test der Wanderwege zeigt. Nur für eine von 16 Wanderstrecken können die GPS-Daten heruntergeladen werden. Beim Tourismusverein verspricht man baldige Abhilfe.

Ausflugstipps runden das Angebot der Internetseite ab. Ob Kulturangebot, ein Familienausflug oder Aktivitäten im Freien – für fast jeden Geschmack ist etwas dabei.