Klicktipp: Umweltdaten aus der Grafschaft

Den Behörden liegen zahlreiche Daten über den Zustand von Luft und Wasser in der Grafschaft vor. Diese Informationen sind auch für jeden Bürger auf einer interaktiven Karte im Internet abrufbar.

Nordhorn. Wie stark ist der Lärm an viel befahrenen Straßen in der Grafschaft? In welchen Gebieten drohen bei Vechte-Hochwasser Überschwemmungen? Welche Stoffe wie Nitrat sind im Grundwasser nachgewiesen?

Diese und viele andere Fragen beantwortet eine interaktive Karte des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz – für das ganze Bundesland. Neben Basisdaten wie Straßen, Flüsse und Seen gibt es Werte zu den Oberthemen Hydrologie (Gewässerkunde), Natur, Luft & Lärm, Großschutzgebiete, Europäische Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagement.

So zeigt eine Hochwasserkarte beispielsweise mögliche Überflutungsflächen an der Vechte an. Naturschutzgebiete sowie Vogelbrutplätze werden ebenso mit ein paar Klicks sichtbar.

Wer wegen der Grundwasserbelastung mit Nitrat besorgt ist, kann für alle offiziellen Messpunkte die vorhandenen Informationen einsehen. Ein Klick auf die Messstelle führt zu detaillierten Datenblättern mit Messdaten, die mehrere Jahre zurückreichen. Auch alle anderen im Wasser nachgewiesenen Stoffe sind dort abrufbar.

Die verschiedenen Daten können vom Benutzer miteinander zu einer eigenen Karte kombiniert werden. Sie können bearbeitet, beschriftet und als PDF inklusive Legende gespeichert sowie ausgedruckt werden. Auch ist es möglich, Daten aus anderen Quellen zu importieren.

Der Dienst erfordert zwar etwas Einarbeitung, er ist aber ein mächtiges Werkzeug, das einen guten Überblick über den Zustand der Umwelt in der Grafschaft und darüber hinaus gibt.