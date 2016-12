Nach 33 Jahren ist ein Holzschnittzyklus über die Schöpfung an den Ort seiner Inspiration zurückgekehrt: Der Nordhorner Künstler Jo Klose schenkte dem Kloster Frenswegen die acht Druckstöcke seiner Serie „Genesis“.

Klose-Kunstwerk wieder am Ort der Inspiration

Nordhorn. Als der Bildhauer und Maler Jo Klose 1983 den Holzschnittzyklus „Genesis – Die Erschaffung der Erde und des Menschen“ schuf, hatte er fest das Kaminzimmer des Klosters Frenswegen im Auge und das Werk gleich auf die Maße einer Wand zugeschnitten. Dass die Originaldruckstöcke, die aneinandergereiht einen ein Meter hohen und insgesamt 6,50 Meter langen Fries ergeben, für die Wand gemacht wurden und sich nahtlos in den Raum einpassen, zeigte sich bei der Schenkung in der vergangenen Woche. Klose übergab die acht Druckstöcke im Beisein des gesamten Kuratoriums Stiftung Kloster Frenswegen und einigen Gästen an den Kuratoriumsvorsitzenden Carl Ferdinand Erbprinz zu Bentheim und Steinfurt.

„Nachdem ich 1983 mit dem damaligen Moderator des Klosters Frenswegen, Pastor Siepenkort, den Kaminraum besichtigt hatte, gab es für mich keinen Zweifel, die Maße der Druckstöcke nach der Wand des Kaminraumes auszurichten“, erinnert sich der weit über die Region hinaus bekannte Grafschafter Künstler, der im kommenden Jahr 80 Jahre alt wird: „Zudem gab es ebenso kein geeigneteres Medium, das Wunder der Schöpfung darzustellen, als mit der klassischen Technik des Holzschnitts.“ Dabei sei es nicht ungewöhnlich, größere Druckstöcke später auch als Holzrelief für die Gestaltung großer Räume zu verwenden. Drucke, so berichtet Klose, werden von den Druckstöcken an der Wand im Kaminzimmer nicht mehr gefertigt. Das sei mit dem Kloster ebenso vertraglich vereinbart wie das Kaminzimmer als fester Ausstellungsort des Werkes.

Nach Studien des Alten Testamentes sowie der hebräischen Sprache und Schrift, inspiriert vom biblischen Text und angespornt von gestalterischen Ideen entwickelte Klose vor drei Jahrzehnten in achtmonatiger intensiver Auseinandersetzung mit der Thematik der Schöpfungsgeschichte nach der Textvorlage aus der Biblia Hebraica Liber Genesis, 1. Moses 1.1. – 31 und 2.1 – 4, seine Serie von Holzschnitten. Klose verhandelt mit seiner eigenständigen, weitgehend abstrahierenden bildnerischen Handschrift die biblische Schöpfung der Welt durch Gott in sieben Tagen – mit der Schaffung von Tag und Nacht, der Errichtung des Himmelsgewölbes, der Trennung von Wasser und Land, der Erschaffung der Himmelsköper, Pflanzen, Tiere und Menschen und dem Ruhetag nach Vollendung des göttlichen Werkes.

Längere Ausstellungsreise

Nach der einmonatigen ersten Ausstellung im Kloster ging der Zyklus 1984 auf eine längere Ausstellungsreise durch den nordwestdeutschen Raum, in die grenznahen Niederlande sowie ins nördliche Westfalen. Von 1986 bis 1992 waren die Holztableaus wieder im Kaminzimmer des Klosters zu sehen, bis sie nach der letzten Ausstellung 2003 in Heiligenhaus schließlich in Kloses Atelier eingelagert wurden.

Mit der Schenkung will Klose nun seine Verbundenheit zum Kloster ausdrücken. Dazu meinte Heinz-Hermann Nordholt, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, Klose sei damit ein echter Klosterbruder geworden. Heinz Hemmers, Mitglied des Fördervereins, wünschte sich bei der Übergabe, dass die künstlerisch interpretierte Schöpfungsgeschichte stets daran erinnern möge, welche Verantwortung ein jeder für die Bewahrung der Schöpfung trage: „Bewahret die Schöpfung, denn es gibt nur die eine.“ Mittlerweile haben die Stöcke aus siebenfach verleimtem Sperrholz nach den vielen Drucken mit schwarzer Farbe im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte eine ganz eigene Patina angelegt, von der heute im Kaminzimmer kräftige Kontraste und Spannung ausgehen.

„Ich war überrascht von der Atmosphäre, die das Kaminzimmer heute durch die Holzstockwand gewinnt,“ staunte Klose über die Wirkung, die sein Werk nach 33 Jahren am Ort der Inspiration entfaltet.