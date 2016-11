„Knight Rider“: K.I.T.T. in der Region unterwegs

Bramsche. Er kommt – Knight Rider – ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider – ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht“ – so begann in den 80er-Jahren stets die US-amerikanische Serie. Das trifft auch auf Stritzke zu. Bis auf den Kampf gegen das Unrecht.

„Anfang der 90er-Jahre habe ich die Sendung als Kind immer geguckt“, sagt der 30-jährige Bramscher. Im Sommer dieses Jahres erfüllte er sich seinen Kindheitstraum und kaufte den einstigen und rund 26 Jahre alten umgebauten Pontiac Firebird für rund 25.000 Euro. Zufällig hatte er ihn bei Ebay gefunden. Als er erfuhr, dass der Käufer nicht zahlte, einigte sich der Bramscher mit dem Verkäufer.

„Wenn man durch Osnabrück fährt, ist das schon ein Renner“, sagt Stritzke. In Ruhe einfach mal tanken kann der Bramscher nicht. „Ich werde ständig auf das Auto angesprochen – es ist dann meistens eine Kombination aus Faszination und Kindheitserinnerungen.“ Das Foto darf dann in der Regel nicht fehlen. Stritzke kommt diesen Wünschen gerne nach – sofern sich die Menschen nicht auf das Auto setzen.

Während der Fahrt verrenken sich andere Verkehrsteilnehmer den Kopf, wenn K.I.T.T. an ihnen vorbeifährt. Allerdings kriegen sie den Wagen selten zu sehen. „Das ist kein Alltagsauto, ich nutze ihn circa einmal pro Woche für Ausfahrten und Veranstaltungen“, so Stritzke.

Und was kann das Auto? „Natürlich kann es sprechen“, sagt er – sogar mit der damaligen Originalstimme. Ein Soundmodul spielt außen sieben Minuten lang typische Sätze des intelligenten Computers ab. Im Inneren blinken zahlreiche Knöpfe und LED-Leisten, von denen viele eine Funktion erfüllen. Das rote Lauflicht an der Front fehlt ebenso wenig, aber während der Fahrt darf Stritzke es nicht einschalten.

Im Cockpit des Autos kann er „Knight Rider“ auf zwei kleinen Monitoren abspielen. Nur das Lenkrad entspricht nicht dem Original, das an ein Flugzeuglenkrad erinnert. Das lässt der Tüv nicht durchgehen.

Mit der Polizei habe er bislang keine Probleme gehabt. „Da wird zwar genau hingeschaut, aber bislang bin ich mit dem Auto verkehrstechnisch nie angeeckt.“

Häufiger seien da eher Probleme mit anderen Verkehrsteilnehmern. „Manchmal bleiben die Leute einfach auf der Straße stehen und vergessen weiterzugehen“, sagt Stritzke. Doch in der Regel überwögen die lustigen Momente. „In Holzminden dachten die Leute wirklich mal, das Auto könne fliegen.“

Selbst umgebaut hat der 30-Jährige den einstigen Pontiac Firebird nicht. Das bewerkstelligte der Vorbesitzer, der den roten Sportwagen in Emsdetten in das schwarze Kultauto verwandelt hatte. Insgesamt 27.000 bis 28.000 Euro habe dieser eigenen Angaben zufolge in den Umbau investiert. Nur rund 25 fahrtaugliche K.I.T.T. gebe es in Deutschland, sagt Stritzke.

Für Autofans: Angetrieben wird das Auto übrigens von einem V6-Motor mit 3,2 Litern Hubraum. 140 PS beschleunigen es auf eingetragene 179 Stundenkilometer. „Allerdings ist das eher ein Auto zum Cruisen als zum Rasen“, sagt Stritzke. Und was fehlt noch zu seinem vollendeten Glück? „Ein Foto mit Hasselhoff wäre schon cool“, sagt der 30-Jährige.

„Knight Rider“ lief über 90 Episoden

„Knight Rider“ lässt sich übersetzen mit „fahrender Ritter“. Von 1982 bis 1986 wurden 90 Episoden der Serie produziert. RTL strahlte die 45-minütige Sendung ab August 1985 aus. Held der Serie ist „Michael Knight“, gespielt von David Hasselhoff. Gemeinsam mit seinem Auto, das über künstliche Intelligenz und zahlreiche Besonderheiten verfügt, setzt sich Knight für das Gute und die Schwachen ein – im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung. K.I.T.T. steht für „Knight Industries Two Thousand“.