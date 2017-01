Knochenbrüche durch Glatteisunfälle

Umfrage Sind die Geh- und Radwege in der Grafschaft ausreichend geräumt? Ja Nein Weiß ich nicht 39% Ja 53% Nein 8% Weiß ich nicht 662 abgegebene Stimmen

Nordhorn. Temperaturen um null Grad, teilweise glatte Nebenstraßen und Gehwege: Nun zeigen sich auch die unangenehmen Seiten des Winters. Dr. Markus Kirschner, Vorsitzender des Ärztevereins Grafschaft Bentheim, schätzt die Rutschgefahr als nicht unerheblich ein, da es an vielen Stellen vereiste Flächen gebe. „Vor allem ältere Menschen sind sehr gefährdet, sich beim Sturz etwas zu brechen“, sagt Kirschner im GN-Gespräch. Sie sollten möglichst Hilfsmittel wie Gehstock oder Rollator benutzen, am besten aber bei Glätte nicht vor die Tür gehen oder nur in Begleitung, empfiehlt der Mediziner.

In der Euregio-Klinik in Nordhorn sind schon vermehrt Patienten mit Sturzverletzungen aufgenommen worden. Das sei aber nicht außergewöhnlich, wenn es schneit und friert, heißt es vom Klinikum. Vor allem ältere Menschen müssen sich wegen Schenkel- und Hüftfrakturen sowie Unterarmbrüchen behandeln lassen. Auch einige Kinder, die sich beim Rodeln verletzt haben, sind unter den Patienten.

Wer stürzt und sich verletzt, sollte mit erlittenen Prellungen zum Arzt gehen, wer aber nicht mehr von alleine aufstehen kann, muss ins Krankenhaus, da es sich höchstwahrscheinlich um einen Bruch handelt, der auf jeden Fall geröntgt werden muss, erläutert Markus Kirschner.

Damit es erst gar nicht zu gefährlichen Rutschpartien kommt, müssen Anwohner Gehwege rechtzeitig räumen und streuen. Wie steht es aber um die Geh- und Radwege in der Grafschaft?

In einer Umfrage auf GN-Online sind die Leser darüber geteilter Meinung. Bis Montagabend gaben rund 350 Teilnehmer ihre Stimme ab. Etwas mehr als die Hälfte (etwa 53 Prozent) sind der Meinung, dass eben diese Wege nicht ausreichend geräumt sind, rund 40 Prozent sind zufrieden, 7 Prozent sind unschlüssig.

Bei den Ordnungsämtern und Bauhöfen sind im Landkreis bislang keine Beschwerden von Anliegern über fehlenden Winterdienst eingegangen. In Emlichheim empörte sich am Wochenende allerdings ein Bürger darüber, dass vor einem Seniorenheim zu früh – und zu laut – geräumt wurde, berichtet Holger Prenger von der Samtgemeinde schmunzelnd. Lediglich in Nordhorn gab es einige konkrete Hinweise, wo Anlieger nicht ordnungsgemäß geräumt haben, sagt Ansgar Künnemann, Leiter Öffentliche Flächen und Einsatzleiter Winterdienst, auf GN-Anfrage. Diesen Hinweisen gehe die Stadt derzeit vermehrt nach. Sollten Bürger tatsächlich nicht ordnungsgemäß geräumt und gestreut haben, folgt zunächst „ein freundliches Schreiben“. Das wirkt meist schon, weiß Künnemann. Sollte der Hausbewohner jedoch untätig bleiben, räumt die Stadt nach einer Fristsetzung den Gehweg und stellt die Arbeit in Rechnung. Allerdings sei dies so gut wie noch nie vorgekommen, berichtet Ansgar Künnemann. Auch die anderen Gemeinden berichten, dass ein freundlicher Hinweis meist ausreiche und die Anlieger ihre Gehwege schließlich von Schnee und Eis befreien.

Für Gemeinden bestehe übrigens keine Räum- und Streupflicht für alle Straßen und Wege, teilt Arnold Bookholt vom Bauhof der Samtgemeinde Schüttorf mit. Nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen – wie scharfen Kurven – müsse der Winterdienst tätig werden, teilt auch der ADAC mit. Jede Kommune hat einen vorher festgelegten und mit der Polizei abgestimmten Streuplan. Dennoch würden viele Kommunen weitere Straßen und Radwege freiwillig streuen, fügt Bookholt hinzu.

Inzwischen sind alle Hauptverkehrsstraßen in der Grafschaft wieder gut befahrbar. Trotz der Witterung gab es bislang keine nennenswerten Verkehrsunfälle, berichtet Polizeisprecher Achim van Remmerden.

